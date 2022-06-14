İşgali Avrupa finanse etti: Rusya savaşa rağmen günde 1 milyar dolar kazandı

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Batı ülkeleri geçen 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından Rusya’ya peşi sıra çok sert yaptırımlar açıklasa da süreçten kârlı çıkan şimdilik Rusya. Yaptırımların etkisiyle fosil yakıt satışı hacimsel olarak hafif gerilese de Moskova, bu kaybı artan fiyatlarla fazlasıyla telafi etti. Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) raporuna göre, savaşın ilk 100 gününde Rusya’nın kasasına fosil yakıt satışından 98 milyar dolar girdi.

İLK 3’TE İKİ AB ÜYESİ



Savaşın ilk 100 gününde Rusya’nın fosil yakıt ihracatının yüzde 61’i AB üyelerine gitti. Birlik, Rusya’dan ithalatı azaltmış olsa da geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 60 artan fiyatlar nedeniyle Rusya’nın kasasına 60 milyar dolar koydu. Ülke bazında Rusya’nın en büyük müşterisi 13.2 milyar dolar ile Çin oldu. Onu AB üyeleri Almanya (12.7 milyar dolar) ve İtalya (8.2 milyar dolar) izledi. Türkiye, 7 milyar dolar ile listenin beşinci basamağında yer aldı. Moskova toplam gelirin yarıya yakınını ham petrol satışından elde ederken, kalanı doğalgaz ve kömür satışından geldi.

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RUSYA MİSKET BOMBASI KULLANMIŞ

Rus ordusunun, Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’da sivillere karşı misket bombası kullandığına dair kanıt bulundu. En az 62 sivilin öldüğü 41 patlamayı sahada araştıran Uluslararası Af Örgütü, Rus güçlerinin misket bombası ve parça tesirli mühimmat kullandığına dair kanıtları raporlaştırdı. İngiliz kamu yayıncısı BBC de kentte beş ayrı yerleşim bölgesinde misket bombalarının neden olduğu patlama izlerini görüntüledi. Bir ana kapsül içindeki daha küçük patlayıcıların etrafa saçıldığı misket bombası, çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığı için eleştiriliyor.