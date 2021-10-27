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İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

#Azerbaycan#Fuzuli#İlham Aliyev
İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışını yaptı. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na inen ilk devlet başkanı oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Fuzuli’de temaslarda bulundu. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı. Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

İki liderin havalimanında son derece samimi görüntüler vermesi dikkat çekti. Erdoğan, bölgede yapılan Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend karayolunun inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı. İki lider, Zengilan’da Türkiye’nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenlerine de katıldı. İki ülkenin cumhurbaşkanı, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılar tarafından Zengilan’da hayata geçirilen Dost Agropark’ta incelemelerde bulundu.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR’IN FOTOĞRAFI DA ALANDA

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Karabağ savaşı şehitleri anısına yapılacak anıt alanına geçen cumhurbaşkanları, 29 Zengilanlı şehidin anısına 29 servi ağacının yanı sıra diğer şehitler için de ağaç dikti.

İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

Alanda, uzaktan kumandalı mayın temizleme araçları Dost Kahraman aparatlarını kullanan cumhurbaşkanları, butona basarak kampüste inşa edilen ilk yapının da temelini attı. Makineler Agropark’a ilk tohumları serpti.

Temel atma töreninin yapıldığı alanda, 18 Ekim’de hayatını kaybeden, İHA ve SİHA'ların fikir babası, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın fotoğrafı da yer aldı. Fotoğrafın altında “Karabağ Zaferi’ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar’ı saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

Erdoğan, törenlerin ardından Birinci Ağalı Köyünde Aliyev tarafından törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ile Aliyev, daha sonra başbaşa çalışma yemeğine geçti. İki lider, heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti.

ZENGUZAR KORİDORU’NUN AÇILMASI KONUŞULDU

Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Zenguzar Koridoru’nun açılması için ortak görüş dile getirilirken, başta enerji ve savunma projeleri olmak üzere birçok başlık ele alındı. Erdoğan ile Aliyev, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulundu. İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AKILLI TARIM KAMPÜSÜ

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3 faz halinde hayata geçirilecek ‘Akıllı Tarım Kampüsü’yle Azerbaycan ve Türkiye’nin gıda güvenliğine katkı sağlanacak, bölgenin tarımsal ve hayvansal ürünleri uluslararası pazara sunulabilecek. Projenin tüm etapları tamamlandığında, 6 bin hektar üzerinde tarımsal üretim ve makine parkurları hayata geçirilecek, 10 bin baş anaç angus kapasiteli hayvancılık tesisi kurulacak, tohumculuk ve fidanlık parkurları yapılacak.

Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü’nde tüm bölgeye hitap edecek entegre et işleme tesisi, soğuk hava deposu, paketleme tesisi, 100 bin tonluk tarımsal depolama tesisleri kurulacak.  

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İşgalden kurtulan Fuzuli’de açılış gururu

'BÖLGEDE PARLAK GELECEK MÜMKÜN'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

"Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesini hayata geçirilmesini engelleyen zihniyete zaferiyle son verdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişli. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmeli... Bu bölgeden geçecek kara, demiryolları sadece Türkiye ve Azerbaycan için değil tüm bölge ülkeleri için fırsatlar doğuracak. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma konumu perçinlenecek. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan’ın tüm komşuları istifade edecek. Bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı tanınması zaruridir. Ermenistan’ın Azerbaycan’la sorunlarını çözme yönünde samimi irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan’la samimi irade ortaya koyması halinde Türkiye’nin Ermenistan’la olan ilişkilerinin normalleşmesi önünde engel kalmayacak. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh geleceği küçük hesaplara feda etmek zaman kaybı anlamına gelecek. Bu bölgede barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını çiziyorum.”

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ALİYEV: İMAR DEVRİNDE BİZİMLE BERABERSİNİZ

Aliyev ise şunları söyledi: “Canım kardeşim Azerbaycan’a destek gösterdi bütün dünyaya beyan etti ki Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Artık imar devrinde bizimle berabersiniz. Türkiye artık dünya çapında büyük güce çevrildi. Türkiye içişlerine müdahale etmek isteyenlere aziz kardeşim öyle cevap vermişti ki bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz devletinin çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün buradadır."

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#Azerbaycan#Fuzuli#İlham Aliyev

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