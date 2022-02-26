İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken dün gece Başkent Kiev'deki kaosun ortasında dünyaya küçücük bir mucize geldi.

SIĞINAKTA DOĞUM SANCILARI BAŞLADI

Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan 23 yaşındaki hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Dışarıdaki silah sesleri yükselirken, genç kadın bebeğini hiç beklemediği bir şekilde dünyaya getireceğini anladı.



Kadının yardım talepleri üzerine sığınaktaki herkes adeta seferber oldu ve bodrum katta gerekli koşullar oluşturuldu. Sığınakta doğum yapan anne sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe Mia adı verildi.



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Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı.



Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değil. Bodrum kattaki doğumhanede bir erkek çocuğunun daha doğduğu belirtildi. Doğumlara yardım eden doktor yaptığı paylaşımda kasvetli zamanlarda gerçekleşen bu doğumların insanlara umut verdiğini söyledi.

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