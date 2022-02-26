Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler...Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler...#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile TürkiyedeUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyorİçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyor#İçişleri Bakanı
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
İstanbulun barajlarından sevindiren haber 1 yılın rekoru geldiİstanbul'un barajlarından sevindiren haber! 1 yılın rekoru geldi#Baraj
Rus tenisçiden Putine tepki Maç bitince kameraya yazdı...Rus tenisçiden Putin'e tepki! Maç bitince kameraya yazdı...#Rusya-Ukrayna Savaşı
Parasız adam gereksiz adam mıdır Daha da ağır şeyler söylerimParasız adam gereksiz adam mıdır? Daha da ağır şeyler söylerim#Altın Fiyatları
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamışÜnlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kaya'nın klibinde oynamış!#Ayça İnci
HABERLERDünya Haberleri

İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...

#Ukrayna#RUSYA#Sığınak
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...

Ukrayna’nın başkenti Kiev, bombalar ve siren sesleri altındayken 23 yaşındaki genç kadın sığınakta sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ülkenin en karanlık saatinde annesinin kucağına aldığı küçük bebek dünyayı bir umut ışığı olarak selamladı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken dün gece Başkent Kiev'deki kaosun ortasında dünyaya küçücük bir mucize geldi.

SIĞINAKTA DOĞUM SANCILARI BAŞLADI

Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan 23 yaşındaki hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Dışarıdaki silah sesleri yükselirken, genç kadın bebeğini hiç beklemediği bir şekilde dünyaya getireceğini anladı.

İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...


HERKES YARDIMA KOŞTU

Kadının yardım talepleri üzerine sığınaktaki herkes adeta seferber oldu ve bodrum katta gerekli koşullar oluşturuldu. Sığınakta doğum yapan anne sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe Mia adı verildi.

İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...


ANNENİN DE BEBEĞİN DE DURUMU İYİ

Haberin Devamı

Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı.

İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...


İŞGAL SIRASINDA UMUT IŞIĞI

Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değil. Bodrum kattaki doğumhanede bir erkek çocuğunun daha doğduğu belirtildi. Doğumlara yardım eden doktor yaptığı paylaşımda kasvetli zamanlarda gerçekleşen bu doğumların insanlara umut verdiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kievde sivillerin yaşadığı apartman Ruslar tarafından vurulduUkrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman Ruslar tarafından vuruldu!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına geçtiDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına geçtiHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya, Kiev'de apartmanı füzeyle vurdu! O anlar kamerada
daha fazla video içinRusya, Kiev'de apartmanı füzeyle vurdu! O anlar kamerada
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#RUSYA#Sığınak

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna