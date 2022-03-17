İşgal hesapları değiştirdi... Rusya, sınırında daha fazla NATO görecek

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OLAĞANÜSTÜ nitelikli bir toplantıda bir araya gelen NATO savunma bakanları Ukrayna’ya daha fazla nasıl destek olunabileceğini ve Rusya’nın işgaliyle oluşan yeni güvenlik ortamına uygun caydırıcılık ve savunma adımlarını ele aldılar. Ukrayna’daki durumun daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önüne geçilmesini sağlama amaçlı önlemler de bakanların üzerinde durduğu konular arasında yer aldı. Rusya, işgale başlamadan önce NATO’nun genişlemekten vazgeçmesini ve doğudaki tüm güçlerini çekmesini talep etmişti. Gelinen aşamada ise tam tersi bir tablo söz konusu. Gelen tüm sinyaller Batı sınırında daha az NATO görmek isteyen Rusya’nın çok daha fazla NATO gücü göreceğine işaret ediyor.

GÜÇLER ARTTIRILACAK

ABD’nin Avrupa’daki asker sayısının yüz bini bulması, çoğu doğu kanadında konuşlandırılan 40 bin askerin doğrudan NATO komutası altında bulunması, Almanya ve Hollanda’nın Slovakya’ya, ABD’nin Polonya’ya Patriot füze savunma sistemleri göndermesi, bölgedeki hava ve deniz unsurlarının arttırılması bundan sonra atılacak adımların ilk işaretleri niteliğinde.

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ASKERİ KANADA GÖREV

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın işgalinin güvenlik ortamını değiştireceğini ve İttifak ile tüm müttefiklerin güvenliği açısından kalıcı sonuçları olacağını söyledi. NATO bakanları, askeri kanadı çok daha fazla gücün daha kalıcı bir yapılanmayla doğu kanadında konuşlandırılması için opsiyonlar sunmakla görevlendirdi. NATO’nun önümüzdeki dönemde özellikle doğu kanadında şu an yerleşik olan güçlerin boyut ve kapasitesini arttırması bekleniyor.



AKAR’DAN ÖNEMLİ TEMASLAR

TOPLANTIDA Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli ikili temaslarda bulundu. Temaslar Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile yapılan görüşmeyle başladı. Bu ülkenin savunma sanayi alanında Türkiye’ye yönelik uyguladığı bazı kısıtlamalar görüşmenin konuları arasındaydı. Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopulos, ABD Savunma Bakanı Austin ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de bir araya geldi. Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’le de görüştü. Parl’nin talebiyle gerçekleşen görüşme uzun bir ara sonrası ilk görüşme oldu.