MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Isaias Kasırgası can aldı
GeriDünya ABD'de Isaias Kasırgası can aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.08.2020 - 01:14,Son Güncelleme:

ABD'de Isaias Kasırgası can aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Isaias Kasırgası can aldı
Abone Olgoogle-news

ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinde dün gece karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı.

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle