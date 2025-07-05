İş vaadiyle Rusya'ya gitti: Kendini savaşın ortasında buldu

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Binlerce Kübalı, sosyal medyada yayımlanan “yüksek maaşlı inşaat işi” ilanlarına başvurarak Rusya’ya gitti. Ancak vaat edilen işler yerine, zorla Rus ordusuna katıldıkları ve Ukrayna’daki cephe hattına gönderildikleri iddia edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Francisco Garcia, bu aldatmacanın kurbanlarından biri.

Küba’daki yoksulluktan kurtulma hayaliyle Havana'dan Moskova’ya giden Garcia, havaalanında askeri üniformalı kişiler tarafından karşılandı ve diğer Kübalılarla birlikte bir ordu kamyonuna bindirildi.

Garcia böylece, hayatının en büyük hatasına imza attığını o anda anladı.

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YÜKSEK MAAŞ, PASAPORT VAAT EDİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayılan ilanlar, ayda 204.000 ruble (yaklaşık 104.000 TL) maaş, çalışma izni ve Rus pasaportu vaat ediyordu. Ancak gelenlerin çoğu, terk edilmiş bir spor okuluna yerleştirilip Rusça yazılmış belgelerle askere alındı.

Hiçbir açıklama yapılmadan sözleşmeler imzalatılan Kübalılar, birkaç gün içinde eğitim kamplarına gönderildi. Garcia, orada saldırı tüfeği ve el bombası kullanmayı öğrendi. Eğitimin ardından ise hiçbir uyarı yapılmadan Ukrayna’daki cephe hattına sevk edildi.

Garcia, Rusya’nın ağır asker kayıpları nedeniyle bu şekilde yeni savaşçılar temin ettiği iddiasında bulundu.

"YA TABUTTA YA DA KAHRAMAN OLARAK DÖNECEKTİK"

Garcia, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

“Komutanlar, savaşta robot gibi davranmamızı istedi. Korku gösterenler kaburgalarına silahla vurularak cezalandırılıyordu. Artık yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ya tabutta ya da kahraman olarak Küba'ya döneceğim açıkça belirtilmişti ve seçim bana kalmıştı. ‘Hayatım bitti’ diye düşündüm.”

Garcia’nın bulunduğu birliğe toplamda 90 Kübalı gönderilmişti. Ancak yarısından fazlası, kısa sürede hayatını kaybetti. En büyük tehlikenin kamikaze dronlar olduğunu belirten Garcia, birçok askerin savaş travması nedeniyle intihar ettiğini söyledi.

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İKİ KEZ YARALANDI

Garcia, savaş sırasında iki kez ağır yaralandı. İlk yaralanmasında kendi başına turnike yapıp morfin iğnesiyle hayatta kaldı.

İkinci yaralanmasında ise, yanına düşen bomba nedeniyle sol kolu ve bacakları ağır hasar gördü. Her iki yaralanmanın ardından kısa bir tedavi süreci geçirdikten sonra tekrar cepheye gönderildi.

“Keşke daha kötü yaralansaydım” diyen Garcia, böylece savaş alanından tamamen alınabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ATİNA'YA KAÇTI ANCAK ENDİŞELİ

Garcia, Ekim 2024’te kendisine verilen iki aylık izin sırasında bir kaçış planı yaptı. İnsan kaçakçılığı yapan bir kişiye yaklaşık 9.400 sterlin ödedi ve Belarus, Azerbaycan, BAE, Mısır gibi ülkeler üzerinden Atina’ya ulaşmayı başardı.

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Yunanistan’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve şu an başkent Atina’da bir çadırda yaşıyor.

Garcia, Rusya’dan kaçtığı için hem Rusya’dan hem de Küba hükümetinden baskı gördüğünü, bu nedenle hayatından sürekli endişe duyduğunu dile getirdi.

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KÜBA HÜKÜMETİ: KATILIM YASADIŞI, CEZALANDIRILACAKLAR

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, Rusya için savaşan Kübalıların yasaları ihlal ettiğini belirterek, bu kişilerin cezalandırılacağını açıkladı.

Garcia ise yaşadıklarından sonra tek bir mesaj veriyor:

“Facebook’ta, Rusya’da çalışmayı vadeden ilanlara inanmayın. Bu bir tuzak. Hayatınız buna değmez.”

Ukrayna istihbaratına göre bugüne kadar 20.000’den fazla Kübalı, Rusya tarafından orduya alındı. Şu anda yaklaşık 7.000 Kübalı savaşta aktif olarak görev yapıyor.

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Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın paralı askerleri elit savaşçılar olarak değil, ucuz ve harcanabilir iş gücü olarak gördüğünü belirtti. Yetkililer, Rusya için savaşan 106 ülkeden en az 8.425 yabancı asker tespit edildiğini öne sürdü.