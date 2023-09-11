İş görüşmesinde tuz-biber testi! Bunu yapanlar işe alınmıyor...

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İş arayan adaylar başvurudan önce özgeçmişlerini mükemmeleştirmek ve olası mülakat sorularına düzgün cevaplar verebilmek için saatlerini harcasa da patronların personel alımlarında dikkat ettikleri şeyler sadece bunlar değil.

XERO'NUN FİNCAN TAKTİĞİ

Örneğin Yeni Zelanda merkezli teknoloji şirketi Xero'nun eski genel müdürü Trent Innes, iş görüşmelerinde adayları şirketin mutfağına götürüp içecek bir şeyler almasını sağlıyordu.



Görüşme sonlandığında adayların ellerindeki fincanları mutfağa geri götürüp götürmediğini kontrol eden Innes bunun karşısındaki kişinin şirketi sahiplenebileceğinin bir işareti olduğunu savunuyordu.

GİZLİ 'TUZ-BİBER' TESTİ

Bugün sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen bir paylaşım patronların başka bir 'gizli testini' ortaya çıkardı.

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Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te patronunun mülakat taktiğini anlatan bir çalışan iş görüşmelerinin mutlaka öğle yemeği sırasında yapıldığını yazdı.

Patronunun tüm kararını tek bir şeye bağladığını anlatan kullanıcı, "mülakat yaptığı kişinin yemeğini tatmadan tuz ve biber atıp atmadığını kontrol ediyordu. Eğer yemeğinizin tadına bakmadan bir şeyler kullanıyorsanız asla işe alınmıyordunuz" ifadelerini kullandı.



Patronunun bu teste neden bu kadar güvendiğinden tam olarak emin olmadığını belirten kullanıcı sözlerine şöyle devam etti;

"Patronum TUZ-biber testinin bir kişinin gerçek karakteri hakkında ipuçları verdiğine inanıyor. Ona göre bu test bir kişinin herhangi bir şeyi yargılamadan önce denemeye istekli olduğunu ortaya koyuyor.

İyi ki işe girerken mülakatımı onunla yapmamışım çünkü ben her zaman tadına bakmadan yemeğime BİBER eklerim"

Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım sosyal medyada viral olmakta kalmadı kendine İngiliz basınında da geniş yer buldu.

