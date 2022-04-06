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İrpin ve Buça sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

#Ukrayna Savaşı#Irpin#Buça
İrpin ve Buça sokakları patlamamış mühimmatlarla dolu

Rusya ve Ukrayna güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayın bulunuyor.

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Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna’nın İrpin ve Buça kentleri yaşanan şiddetli çatışmanın izlerini taşıyor. İrpin ve Buça’da mermilerin ve bombaların hedefi olmayan çok az sayıda ev bulunurken, yollar patlamış tank ve zırhlı araçlarla dolu.

Çatışmalar sırasında atılan ancak patlamamış birçok roket ve mühimmat da sokaklarda bulunuyor. Çatışmalar esnasında sokaklara döşenen mayınlar da sokakların birçok noktasında yer alıyor.

Hayalet şehre dönen İrpin ve Buça’da Ukrayna güçlerinin mühimmat arama çalışmaları ise devam ediyor.

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