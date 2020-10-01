Iron Man değil, uçan doktor

İngiltere’de hizmet veren Great North Hava Ambulans Servisi (GNAAS), tırmanış sırasında yaralanan ya da yardıma ihtiyaç duyan dağcılara zamanında ulaşabilmek için ‘jet kostümü’ test etti. Dağlık bir bölge olan Lake District’te gerçekleştirilen testin başarılı olmasıyla birlikte, dünyadaki ilk jet kıyafetli sağlık ekibinin oluşması bekleniyor. Gravity Industries şirketinin geliştirdiği jet kostümü sayesinde, yürüyerek 30 dakikada gidilen mesafeye tam 90 saniyede ulaşılabiliyor.

Test uçuşu Gravity Industries’in kurucusu ve ‘jet kostümü’nün mucidi Richard Browning tarafından gerçekleştirildi.

ELLE KONTROL EDİLİYOR

Her iki kolunda ve sırtında birer mini motora sahip olan jet kostümü, el hareketleriyle kontrol ediliyor. Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Iron Man’ (Demir Adam) karakterinden ilham alınarak tasarlanan kostüm, 340 bin Euro’dan (3 milyon TL) satışa çıkacak. Ancak şirket, acil servisler için bir kiralama opsiyonu üzerinde de çalışıyor.



Sağlık görevlileri, jet kostümü sayesinde en sarp kayalıkların bulunduğu bölgelere bile 1-2 dakika içerisinde ulaşabilecek.