İrlanda’dan 173 yıllık ‘minnet’ mesajı

1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi ise göç etmek zorunda kaldı. İrlanda halkının yaşadığı felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph’ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria’dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda’ya gönderdi. Sultan Abdülmecid’in gönderdiği yardım 31 Mart 1847’de Dublin’e ulaştı. Asıl yardım olan 3 gemi dolusu tahıl ise 10-14 Mart 1847 tarihleri arasında Dublin ve Cork limanları yerine sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda’ya indirildi.

AY YILDIZ KURTARICI DEMEK

Droghedalılar hızır gibi yetişen yardımlar sayesinde hayatta kaldı ve gemilerin taşıdığı ay yıldızlı sancağı hiç unutmadı. O günden sonra binaların süslemelerini ay-yıldızlı motiflerle yaptılar. Şehirlerini temsil eden Drogheda United takımının armasında da ay yıldızı kullandılar. 1923 yılındaki Lozan görüşmeleri sırasında Avrupalı tüm delege ve temsilciler Türkiye aleyhine oy verirken, sadece İrlandalı temsilci her oylamada bizim lehimize parmak kaldırdı.

TRABZONSPOR’UN KARDEŞ TAKIMI

Drogheda United takımı 2012 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan Trabzonspor’u kardeş takımı ilan etti. İrlandalılar ile Türkler arasındaki 173 yıllık dostluk, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında da kopmadı. Bu kez Türkiye Cumhuriyeti İrlanda’nın yardımına koştu. Hayati öneme sahip sağlık malzemelerinden oluşan yardım kolileri uçakla gönderildi. Drogheda United takımı sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Üzerinde Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin yer aldığı paylaşımda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 173 yıl önceki yardımlarına da atıf yapıldı. Paylaşımda, kolilerin üzerinde yer alan Mevlânâ’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var…” sözlerine de yer verildi.