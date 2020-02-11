İrlanda’da sandıktan Sinn Fein sürprizi çıktı

Seçimlerde Sinn Fein oyların yüzde 24.5’ini alırken, muhalefet partisi Fianna Fail oyların yüzde 22.2’sine sahip oldu. Hükümetteki Fine Gael partisi ise yüzde 20.9’da kaldı. Sinn Fein’in galibiyeti geleneksel olarak merkez sağın domine ettiği İrlanda’da bir sol bir partinin seçimi önde tamamlaması nedeniyle önemli. Sinn Fein’in lideri Mary Lou McDonald, “Bir devrim gerçekleştirdiklerini” söyleyerek Yeşiller ve diğer küçük sol partilerle koalisyon görüşmeleri yaparak iki merkez parti olmadan hükümet kurmayı deneyeceklerini belirtti.

Sinn Fein, ülkede çatışmaların yaşandığı özellikle 1970’ler boyunca IRA’nın siyasi kolu olarak adlandırılıyordu, 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması’na kadar ise uçlarda bir partiydi.