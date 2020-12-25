İrlanda Türk profesörlerin aşısını onayladı
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer & BioNTech aşısı bir ülke tarafından daha onaylandı. İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının onaylandığını söyledi.
Bakan Donelly, kendi imzasının bulunduğu onay belgesinin fotoğrafını paylaşarak aşının 30 Aralık itibariyle İrlanda’da uygulanacağını belirtti.
İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının İrlandada onayladığını ifade ederek, İrlanda’da Pfizer aşısının kullanımına izin veren yönetmeliği imzaladığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk teslimat Aziz Stephen Günü olacak, ilk aşılar 30 Aralık. Pek çokları için bu kadar zor bir yıl olan bu yıl, bunu görmek gerçekten harika dedi.
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