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'Irkçılık' eleştirileri geri adım attırdı! Facebook tartışmalı uygulamayı sonlandırdı

#Facebook#Yüz Tanıma Sistemi#Irkçılık
Irkçılık eleştirileri geri adım attırdı Facebook tartışmalı uygulamayı sonlandırdı

Sosyal medya devi Facebook, son günlerin en tartışmalı şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor. Şirket toplumsal endişeler nedeniyle yüz tanıma sistemini kapatmaya karar verdi. Bu kararın altında 'ırkçılık' eleştirilerinin yattığı bildirilirken bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verileri silinecek.

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Facebook, kullanıcıların yayınladığı fotoğraf ve videolardaki kişileri otomatik tanıyan yazılımı ‘yüz tanıma sistemini’ kapatacağını açıkladı. ABD’de özellikle siyahi kişileri tanımadığı veya yanlış isim önerdiği için eleştirilen sistem kapatıldıktan sonra, bir milyardan fazla kişinin verisi silinecek.

Facebook’un sahibi Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, dün yaptığı açıklamada “Facebook'ta Yüz Tanıma sistemini kapatıyoruz. Katılmayı seçen kişiler artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınmayacak ve bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını sileceğiz” ifadelerini kullandı. Sistem, beyaz ırklara mensup kişileri isimleriyle doğru eşleştirerek siyahi kişilerde isim eşleştirmesini yanlış yapmakla eleştirilmişti.

Pesenti, "Özellikle düzenleyicilerin henüz net kurallar sağlamaması nedeniyle artan toplumsal endişelere karşı yüz tanıma için olumlu kullanım durumlarını tartmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Yüz tanıma teknolojisini halen güçlü bir araç olarak gördüklerini vurgulayan Pesenti, bu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Irkçılık eleştirileri geri adım attırdı Facebook tartışmalı uygulamayı sonlandırdı

SİYAHİ VE ASYA IRKINA MENSUP YÜZLERİ TANIMADA HATA ORANI YÜKSEK

Yüz tanıma sistemlerinde görülen genel hatalar iki farklı şekilde ifade ediliyor. Buna göre sistemlerin ‘yanlış pozitif hata’ verirken, örneğin eşleşme yokken iki farklı yüz görüntüsü arasında eşleşme olduğunu, diğer durumlarda ise ‘yanlış negatif hata’ verdiği belirtildi.

Bu durumda ise sistemler, eşleşme seçeneği olmalıyken eşleşme olmadığını yönünde bildirim yapıyordu.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2019'da yaptığı araştırmada; yüz tanıma algoritmalarının doğruluğu, Siyahi ve Asyalı yüzleri tanımlamada beyaz ırk yüzlerine kıyasla çok daha az olduğunu öne sürdü. NIST, sistemlerin, siyahi kadınların yüzlerinin yanlış tanınma oranının daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

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