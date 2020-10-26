Irkçı siyasetçi haddini aştı! Hakarete sert tepki

Türkiye ve İslam düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine Ankara’dan sert tepki geldi. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur’an’ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, bu kez sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etti. Ankara’dan bu paylaşıma çok sert tepkiler geldi:

‘AVRUPA BUNLARI SÖKÜP ATMALI’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Her gün Avrupa’nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaşıyoruz. Sözde Özgürlük Partisi lideri Wilders’ın paylaştığı hadsiz görsel de bunun sınırı aşan son örneği... Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını ‘Erdoğan Düşmanlığı’ üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa’da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır.”

‘ŞIMARIK POLİTİKACI’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir.”

‘HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara ‘sözde entegrasyon dersi’ kılıfı altında gözdağı verirken, ‘Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız’ diyorlar. Bugün Avrupa popüler kültüründe Müslümanlarla ilgili gördüğümüz her şey, 1920’lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor. Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz. Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz.

‘AHLAKSIZ FAŞİST’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bu ahlâksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye’de, Libya’da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa’da Hitler’in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir.”

‘SORUMSUZ, DENGESİZ’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Avrupa kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda. Yükselen faşizm ve İslamofobi (başta AB) kimseye huzur getirmez. Güçlü olmak zorundayız; terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı.” ◊ ANKARA

KİMDİR BU GEERT WİLDERS



SİYASİ kariyerinin tamamına yakınını İslam karşıtlığı üzerine kuran 57 yaşındaki Geert Wilders, 1998 yılından bu yana Hollanda parlamentosunun üyesi. Hollanda’nın en kıdemli parlamenterlerinden biri olan Wilders, 2006’da kurduğu İslam karşıtı ve ırkçı Özgürlükler Partisi’nin (PVV) de lideri. Hollanda’ya Müslüman ülkelerden göçmen kabul edilmesine son verilmesini, başörtüsüne vergi uygulanmasını, Kuran’ın yasaklanmasını isteyen Wilders, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması gerektiği görüşünde. 2004’ten bu yana sürekli polis koruması altında yaşayan ve halk önüne çıkışları son derece sınırlı olan Geert Wilders, sosyal medyayı yoğun şekilde kullanıyor. Bu özelliğiyle zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump ile karşılaştırılan Wilders’in farkı ise mesajlarının önceden hesaplanıp üzerinde çalışılmış olması.

LE PEN İLE ARASI İYİ

Geert Wilders’in Avrupa’da en iyi anlaştığı siyasetçi ise Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Bütünleşme (RN) partisinin liderliğini yapan Marine Le Pen.(Güven ÖZALP/BRÜKSEL)