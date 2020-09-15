Irkçı liderden Macron’a destek

Türkiye karşıtlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcıları aynı noktada buluşturdu. Son dönemde Türkiye’ye yönelik çıkışları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğrudan hedef alan söylemleriyle dikkat çeken Macron’a, Türkiye karşıtlığı ‘aileden miras kalan’ aşırı sağcı lider Marine Le Pen’den tam destek geldi. Le Pen, Fransa’da 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron’un en önemli rakibi olarak gösteriliyor. Le Pen’in çıkışı, Fransız aşırı sağı ile Macron’un son dönemdeki Türkiye politikasının neredeyse ortak bir zemine sahip olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Macron, geçen hafta Korsika’da düzenlenen ve Avrupa Birliği’nin güney kanadındaki yedi ülkeyi bir araya getiren MED7 toplantısında yaptığı açıklamada, “Türk halkı büyük bir halk ve daha farklı bir şeyi hak ediyor. Avrupalılar olarak Türk ulusuna, Türk halkına karşı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız” demişti.

‘ONUN ARKASINDAYIM’

Erdoğan’ın Macron’un bu sözlerine yönelik, “Diyor ki ‘Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan’la sıkıntımız var’. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun” cevabı, LCI televizyonunda bir programa katılan Le Pen’e soruldu. Le Pen, “Erdoğan’ın Emmanuel Macron’a yönelik tehditleri aslında Fransa’yı hedef alıyor. Biliyorsunuz Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu var ancak bu tehditler karşısında kararlı şekilde Cumhurbaşkanı Macron’un arkasındayım” dedi. Macron’un sonuna kadar gitmesi gerektiğini savunan Le Pen, “Bu konuda Macron haklı. Kendini açıkça ifade etme konusunda, müttefik arayışına girmekte, Yunanistan ve Kıbrıs’ı savunma konusunda haklı” ifadelerini kullandı.

Macron’un NATO’nun içi boş bir kabuk olduğunu söylediğini belirten Le Pen, “Bunu söylemek iyi, ancak Fransa Cumhurbaşkanı olarak daha ileri giderek NATO’dan, Türkiye’nin örgüt içinde kalmasının kabul edilip edilemeyeceği konusunda net açıklama istemeli. Kabul edilmeye devam edilecekse de bunun hangi şarta bağlı olduğu belirtilmeli” diye konuştu. Le Pen, “AB, Türkiye’ye her yıl yüz milyonlarca Euro aktarıyor. Bir noktada Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin AB’ye girmesine karşıyım diyemez mi? Ben olsam yapardım” dedi.

BABASI DA KARŞIYDI

Ulusal Cephe’nin (FN) lideri ve Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen de Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğu görüşüne karşıydı. Baba Le Pen, İslam ve Musevi karşıtlığıyla da tanınıyor. Le Pen, FN liderliğini bıraktığı kızı tarafından partiden tasfiye edildi. Marine Le Pen, FN ile bağı tamamen koparmak için partinin adını Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirdi.