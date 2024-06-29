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İranlılar sandığa gitti

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#İran#Seçim#Ankara
İranlılar sandığa gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

İran’da halk, 13’üncü Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ani ölümünün ardından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yapılan erken seçimlerde dün sandık başına gitti.

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Türkiye’de yaşayan İranlılar da Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Trabzon ve Van’da kurulan 8 ayrı sandıkta oy kullandı.

İKİNCİ TUR MÜMKÜN

Ülkedeki 61 milyon seçmenin büyük bir kısmının sandığı boykot etmesi beklenirken başkent Tahran’daki İmam Humeyni Hüseyniyesi’ndeki salonda oy kullanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, kararsız seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Adaylığı onaylanan 4 muhafazakâr isimden ikisinin son anda çekilmesiyle, görev için yarışan reformist Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakâr adaylar Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi kaldı. Pezeşkiyan’ın rejime küskün seçmeni sandığa çekebileceği yorumları yapılsa da adaylardan hiçbirinin yüzde 50’ye ulaşması beklenmiyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda 5 Temmuz’da tekrar sandık kurulacak.

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#İran#Seçim#Ankara

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