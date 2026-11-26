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ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran halkına özgürlük vaadiyle başlattığı hava saldırılarıyla fitili ateşlenen krizde dokuz ay geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni saldırılar için ocak ayının sonuna kadar yeterli bütçeye sahip olduklarını belirtirken, aralıklarla yeniden alevlenen çatışmaların ve 13 Nisan’da ABD tarafından İran gemilerine yönelik başlatılan deniz ablukasının bedelini İran halkı ödüyor. Kış öncesi milyonlarca İranlı elektrik kesintileriyle boğuşurken, son altı ayda yüz binlerce kişinin de işsiz kaldığı belirtiliyor.

‘FÜZELERDEN DAHA AĞIR’

Yaklaşık 92 milyon nüfusa sahip olan İran, elektriğinin yüzde 86’sını doğalgazdan elde ediyor. Ancak saldırılarda dört doğalgaz işleme tesisinin hasar görmesi ve elektrik santrallarının 4 bin 200 megavatlık üretim kapasitesini kaybetmesi, ülkede yıllardır yaşanan enerji sıkıntısını daha da derinleştirdi. Tahran hükümeti, bu kış günlük doğalgaz açığının 430 milyon metreküpe ulaşabileceği uyarısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 21 Kasım’da yatırımcı ve üreticilerle yaptığı bir toplantıda ülkenin “füzelerle yürütülen savaştan daha çetin ve sessiz bir ekonomik savaşla” karşı karşıya olduğunu belirtti.

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KARANLIKTA KALDILAR

Kışın en soğuk günlerine hazırlanan milyonlarca İranlıya bir kötü haber de ülkenin ulusal elektrik şirketi Tavanir’den geldi. Şirket, 1 Aralık’tan itibaren ülke genelinde iki günde bir ikişer saat elektrik kesintisine gidileceğini, havaların daha da soğuması halinde kesintilerin her gün iki saate kadar sürebileceğini açıkladı. Tahran, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerde ise sözkonusu kesintilerin 22 Kasım’da başladığı belirtiliyor. Iran International’a konuşan Meşhedli bir öğrenci, “Okuldayız ve elektrikler kesildi. Sınıfta karanlıkta oturuyoruz” derken veliler, çocuklarının soğuk sınıflarda battaniyelere sarılarak ders işlediğini anlattı.

İŞSİZLİK HAD SAFHADA

Enerji krizinin vurduğu sanayi sektöründe de işsizlik giderek büyüyor. İranlı milletvekili Nasrullah Pejmanfer, elektrik sıkıntısı nedeniyle son altı ayda 600 bin kişinin işini kaybettiğini, doğalgaz yetersizliğinin sürmesi halinde bir milyondan fazla işçinin işsiz kalabileceğini belirtti. Uzmanlar, ABD’nin yaptırımları gevşetmemesi halinde enerji krizinin aşılamayacağını savunurken, Tahran ise iyimser mesajlar veriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı bir açıklamada “abluka ve yaptırımlara karşı çeşitli önlemleri değerlendirdiklerini ve ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını” belirtmişti.

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ABD’Lİ SEÇMENİN SABRI TÜKENDİ

‘SAVAŞ ARTIK BİTSİN’

ABD’de Maryland Üniversitesi ve araştırma şirketi Ipsos tarafından yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 55’inin “şartlar ne olursa olsun” İran ile yaşanan krizin sona ermesini istediği ortaya çıktı. Ankete göre sözkonusu oran Demokrat seçmenlerde yüzde 80’e, bağımsız seçmenlerde yüzde 59’a ulaşırken Cumhuriyetçilerde ise yüzde 25’te kaldı. Katılımcıların yüzde 21’i İran’dan taviz almak için mevcut politikanın sürdürülmesinden, yüzde 18’i ise askeri saldırıların artırılmasından yana olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten Şibli Telhami, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Halkın ne pahasına olursa olsun savaşın hemen sona ermesini istediği açık” dedi.

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ABD İRANLI YETKİLİLERE ‘SUİKAST’ MI PLANLIYOR

ABD’li bazı yetkililerin, İranlı üst düzey isimlere yönelik suikastlar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü. ABD merkezli NBC News’e göre bazı yetkililer, bir suikast saldırısının İran’a “ABD’nin liderlerini her an bulup hedef alabileceği ve öldürebileceği” yönünde net bir mesaj vereceğine inanıyor. Bu öneriye karşı çıkan yetkililerin ise, olası bir saldırının İran’da hayatta kalan liderleri güçlendirebileceği ve savaşı bitirmeye yönelik gelecekteki müzakerelerin güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor. ABD’li bir yetkili ise, “Başkan Trump’ın elinde pek çok seçenek var ve İran’ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için mümkün olan en iyi kararı verecektir” diye konuştu.