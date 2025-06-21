İranlılar İsrail’i protesto etti

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İsrail, nükleer ve füze altyapısını yok etmek ve rejim değişikliği gibi hedeflerle İran’ı hedef almaya devam ederken binlerce İranlı, İsrail aleyhine sloganlarla saldırganlığa tepki gösterdi. Gösterilerde İsrail’in öldürmekle tehdit ettiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden İranlı üst düzey komutan ve nükleerci bilim insanlarının fotoğrafları taşındı. İsrail’in eylemlerini lanetleyen gösterilere toplumun her kesiminden katılımın olduğu dikkati çekti.