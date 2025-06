İranlılar evlerini terke zorlanıyor: Umarım yakında geri döneriz

Haberin Devamı

BBC Türkçe’ye göre sosyal medyanın Farsça konuşulan köşelerinde şu günlerde dokunaklı bir akım söz konusu. ‘Evin son fotoğrafı’.

SON DERECE ZOR

Kapılarını kapatıp şehirlerini terk etmek zorunda kalan İranlılar, sosyal medyadan evlerinin son halinin fotoğrafını paylaşıyor. İsrail’in İran’a yönelik bombardımanı sürerken, başkent Tahran’daki birçok kişi, yollar tıkanmış, yakıt kuyrukları uzamış olsa da kaçmaya çalışıyor. Geri döndüklerinde evlerini yerinde bulup bulamayacaklarını bilmeden yola çıkıyorlar. Sosyal medyada bir İranlı şöyle yazmış: “Sevdiklerimden kalan hatıraları ve temel ihtiyaçları topladım, çiçeklerimi suladım ve yola çıktım. Eğer bir daha dönüp dönemeyeceğini bilmeden evden ayrılıyorsan… bu, dayanılmaz derecede zor.” Bir diğeri ise “Evim hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı. Geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum.” Başka bir kullanıcı ise bilgisayar, kulaklıkların yer aldığı çalışma masasının fotoğrafını paylaşmış, altına da “Uğruna uykusuz kaldığım, saçlarımı ağartan şeylere veda ettim. Umuyorum ki döndüğümde hâlâ yerlerinde olurlar” notu düşmüş. Tahran’a üniversite ve iş hayaliyle gelen başka bir yorumcu ise “Evdeki her şeyi sevgiyle ve emekle aldım, yerleştirdim. Sessizce veda ettim. Bir gün dönebilmeyi diliyorum” demiş.

Haberin Devamı

TAHLİYE ÇAĞRILARI

İsrail ordusu, önceki gün Tahran’ın kuzeyinde geniş bir alanın boşaltılması gerektiğini duyurdu. Sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da İran’ın anlaşmayı kabul etmediğinden şikayet ederek “Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli” diye paylaşım yapması başkentte endişeyi arttırdı.

KİMİLERİ DE KALMAYI SEÇİYOR

İsrail’in ilk saldırıları, nükleer ve askerî tesisler ile üst düzey yetkilileri hedef almıştı. Ancak saldırıların kapsamı genişledikçe başkent Tahran defalarca vuruldu – üstelik bu saldırıların bazıları yerleşim alanlarını da içine aldı. Bazı Tahranlılar ise kalmaya karar verdi. Yaşlı anne babaları, küçük çocukları, sağlık sorunları ya da gidecek yerleri olmadığı için. Kendini 40 yaşında ve iki küçük çocuk annesi olarak tanıtan bir kadın ise BBC’ye “Ben hiçbir yere gitmiyorum. Açık konuşayım: Artık o kadar yorgunum ki, gidip sonra döndüğümde her şeyin yıkıldığını görmek istemiyorum. Yıllardır çok çalıştım. Pandemisiydi, enflasyonuydu… Her şeye rağmen. Bugün bulunduğum yere kolay gelmedim. Eğer her şey mahvolacaksa, çocuklarımla birlikte evimizle gitmeyi tercih ederim. Çünkü yeniden başlama gücüm kalmadı.”