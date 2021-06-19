İranlılar boykot gölgesinde sandığa gitti

Seçmen sayısının yaklaşık 60 milyon olduğu İran’da halk, 4 cumhurbaşkanı adayının kaderini belirlemek üzere sandık başına gitti. Anketler, reform yanlılarının boykotu nedeniyle muhafazakâr aday İbrahim Reisi’nin ilk tur zaferini öngörüyordu. Halk, tamamı erkek 592 aday adayı arasında yalnızca 7 kişinin yarışmasına izin verilmesi, onlardan da 3’ünün sonradan adaylıktan vazgeçmesine tepki gösteriyor. Yarıştaki tek reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin performansı merak konusu.

İLK OYU HAMANEY ATTI

Ülkenin dini lideri Ali Hamaney, Tahran’da ilk oyu kullanan kişi oldu ve halkı oy vermeye çağırdı. Hamaney, “Görevinizi ne kadar erken yerine getirirseniz o kadar iyi” dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de oyunu kullandıktan sonra daha fazla insanı sandık başında görmek istediğini söyledi. Favori görülen ve Yargı Erki Başkanı olan Reisi ise oyunu Tahran’da bir camide verdi. Antalya Diplomasi Forumu Toplantısı’na katılmak için bu kentte bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise oyunu Antalya’da kurulan seyyar oy sandığında kullandı.

RUHANİ SÜREYE TAKILDI

İran’da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kişi en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı. Ruhani’nin en önemli başarısı 2015 yılında ABD dahil Batılı ülkelerle uzlaşıya vardığı nükleer anlaşma olmuştu. Ancak ülkenin Batı ile sorunları çözmesi yolundaki umutlar 2018’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesiyle solmuştu.

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