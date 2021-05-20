İranlı yönetmen ailesi tarafından vahşice katledildi

Geçen pazar günü, parçalanmış ve bir valiz içinde çöpe atılmış haldeki cesedine ulaşılan Khorramdin’in, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

BABASI İTİRAF ETTİ

Khorramdin’in babası, suçunu itiraf ederek, “Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım, bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım” dedi. Khorramdin, evlenmediği gerekçesiyle ailesiyle anlaşmazlıklar yaşıyordu. Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 2009‘da yüksek lisans için Londra’ya giden Khorramdin, burada önemli çalışmalara imza atmıştı. Iran International TV’nin Ortadoğu Uzmanı Jason Brodsky, bir süre önce Ali Fazeli Monfared’in (21) eşcinsel olduğu gerekçesiyle öldürülmesini hatırlatarak, “Khorramdin’in korkunç ölümü, İran’daki aile içi şiddetin yalnızca son örneklerinden biri” dedi.

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