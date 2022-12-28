İranlı yıldız topçunun ailesine yurtdışı engeli

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ISNA ve IRNA haber ajanslarının aktardığına göre, Daei’nin eşi ve kızı, Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan Dubai’ye gitmek üzere Mahab Air uçağına bindi. Ancak uçak seyir halindeyken rotasını değiştirerek Körfez’deki Kiş adasına indi ve Daei’nin ailesi burada uçaktan indirildi. Daei, ailesinin uçaktan indirildikten sonra tutuklanmadığını belirtti.

Ajansların aktardığına göre İran yargı erki, “İslam Devrimi karşıtı gruplarla bağlantısı ve yaptığı grev çağrıları nedeniyle Daei’nin eşi, ülkeden çıkarken yetkilileri bilgilendireceğini taahhüt etmişti” açıklamasında bulundu. Ali Daei, geçen eylül ayında başlayan Mahsa Amini protestolarına açıktan destek vermişti. Futbol kariyerinde büyük Avrupa kulüplerinde de forma giyen Daei, ülkenin sevilen figürlerinden biri.