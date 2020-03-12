İranlı uzman: Karantinada geç kaldık
İRAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Viroloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hüseyin Keyvani, İran’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için karantina tedbirlerinin uygulanmasında geç kalındığını ve salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.
Keyvani, AA’ya konuştu. Koronavirüsün ülkede tespit edildiği ilk günlerde karantina önlemine başvurulmamasını eleştiren Keyvani, “Virüsün henüz yayılmadığı dönemde en sıkı şekilde karantina tedbirleri uygulanmalıydı, karantina ve tüm kentlerin dezenfekte edilmesi için geç kalındı. Şu anda ülkenin tamamına yayılan bu hastalığa karşı sağlık kurallarına riayet etmeliyiz” dedi. Ülkede 9000 vaka, 354 ölü var.
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