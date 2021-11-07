İranlı üst düzey yetkili Irak Başbakanı Kazımi'ye saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Son dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiSon dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
Canlı | Olimpiyatta tempo yüksek Skor...Canlı | Olimpiyat'ta tempo yüksek! Skor...#Karagümrük
Türk TIRı İranda kaza yaptı Şoke eden yağma görüntüleriTürk TIR'ı İran'da kaza yaptı! Şoke eden yağma görüntüleri#Mardin
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
HABERLERDünya Haberleri

İranlı üst düzey yetkili Irak Başbakanı Kazımi'ye saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı

#İran#Irak#Mustafa El-Kazımi
İranlı üst düzey yetkili Irak Başbakanı Kazımiye saldırıyla ilgili ABDyi suçladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimini "yeni bir fitne" şeklinde nitelendirerek olaydan isim vermeden ABD'yi sorumlu tuttu.

Haberin Devamı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kazımi’nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğramasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Başbakan Kazımi’nin, konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Irak Başbakanı'na suikast girişimi
daha fazla video içinIrak Başbakanı'na suikast girişimi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Irak#Mustafa El-Kazımi

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy