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İranlı Turizm Bakanı: Hoşgörü göstermeliyiz

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#İran#Turizm Bakanı#Hoşgörü
İranlı Turizm Bakanı: Hoşgörü göstermeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

İRAN’da Turizm ve Kültürel Miras Bakanı İzzetulah Zergami önceki gün yaptığı açıklamada, ülkeyi geçen yıl eylül ayından bu yana sarsan Mahsa Amini protestolarıyla ilişkili olarak zorunlu başörtüsü kuralına uymayan kadınlara hoşgörü gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Protestoların başlamasından bu yana daha çok sayıda kadının başörtüsü takmadığının görüldüğünü söyleyen Zergami, “Maalesef ülkede dar görüşlülük var ama artık insanları daha fazla zorlayamayız” dedi.

‘GÖZLERİNİZİ KAPATIN’

“Turizme katkı sağlamak ve sosyal hayatı geliştirmek adına insanlara alan açılması, onların anlaşılması ve kısıtlanmaması gerektiğini” söyleyen bakan, başörtüsü takmayan kadınlara karşı sert davranan erkeklere “Eğer o kadına bakmak sizi heyecanlandırıyorsa o halde gözlerinizi kapatın” diye konuştu.

İranlı Turizm Bakanı: Hoşgörü göstermeliyiz


Amini’nin (22) başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasından sonra ölmesi ülkede protestoları tetiklemişti. Eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken, rejim örtünme kuralları ve protestolara müdahale konularında geri adım atmamış, birçok gösterici isyan suçlamasıyla idam cezasına mahkûm edilmişti. Arada rejimden bazı isimlerden gelen ılımlı açıklamalara rağmen muhafazakâr çevreler, eylemcilere karşı sert tutum yanlısı.

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#İran#Turizm Bakanı#Hoşgörü

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