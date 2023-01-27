İranlı Turizm Bakanı: Hoşgörü göstermeliyiz

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Protestoların başlamasından bu yana daha çok sayıda kadının başörtüsü takmadığının görüldüğünü söyleyen Zergami, “Maalesef ülkede dar görüşlülük var ama artık insanları daha fazla zorlayamayız” dedi.
‘GÖZLERİNİZİ KAPATIN’
“Turizme katkı sağlamak ve sosyal hayatı geliştirmek adına insanlara alan açılması, onların anlaşılması ve kısıtlanmaması gerektiğini” söyleyen bakan, başörtüsü takmayan kadınlara karşı sert davranan erkeklere “Eğer o kadına bakmak sizi heyecanlandırıyorsa o halde gözlerinizi kapatın” diye konuştu.