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İranlı seçmen tercihini yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İran#Seçim#Reisi
İranlı seçmen tercihini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

İran’da 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu dün yapıldı.

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Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile ultra muhafazakâr aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarıştı. 88 milyon nüfuslu İran’da yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi akşam geç saatlere kadar sürdü. Tahran’ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura oranla daha fazla katılım gözlendi.

KATILIM AZ OLMUŞTU

Aşırı muhafazakâr Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin mayıs ayında helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından geçen hafta yapılan erken seçimden Pezeşkiyan yüzde 42 ile birinci, Celili yüzde 39 ile ikinci çıkmıştı. Sandığın ülkedeki hiçbir sorunu değiştiremeyeceği, sonuçta dini lider Ayetullah Hamaney’in başında olduğu müesses nizamın geçerli olacağı gerekçesiyle sandığa katılım yüzde 40 gibi düşük bir seviyede gerçekleşmişti.

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TÜRK KÖKENLİ ADAY

Kalp cerrahı olan 69 yaşındaki Pezeşkiyan, Tebrizli Türkler’den. Reform yanlısı Pezeşkiyan, İran’a yönelik uluslararası tecriti sona erdirmek için ABD ve Avrupa ülkeleriyle yapıcı ilişkiler kurulmasını, ahlak polisi devriyelerinin son bulmasını savunurken Ayetullah Hamaney’in rehberliğine sadık kalacağını da ifade ediyor.

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#İran#Seçim#Reisi

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