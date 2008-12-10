İranlı sanatcı Türkiye'de konser verecek

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İranlı ünlü sanatçı Şehram Nazeri, Konya'da konser verecek.

Nazeri ve ekibinin, Mevlana'nın ölüm yıl dönümü vesilesiyle Konya'da düzenlenecek etkinliklere katılacağı ve konser vereceği belirtildi.



Mevlana'nın şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirecek olan Nazeri'ye davulda Siyaveş Nazeri, flütte Şehram Gulami, tarda Sabir Nazargahi, kemençede Nigar Harkan ve senturde Said Masumi'nin eşlik edeceği bildirildi.



“Farsça Bülbülü” olarak da bilinen Nazeri'nin, geleneksel İran müziğinden esereler de seslendireceği kaydedildi.



Nazeri'ye, geleneksel İran müziğine katkılarından dolayı 2007'de Fransa tarafından “Chevalier des Arts et des Letters” madalyası verilmişti.

Konya'daki konserin 17 Aralıkta icra edileceği belirtildi.