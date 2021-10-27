İranlı pilotu işte böyle kurtardık

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TÜRK istihbarat ve emniyet güçleri geçtiğimiz ay İran istihbaratının bir kaçırma girişimini başarıyla engelledi. 2018 yılında Suriye’deki İran operasyonlarına katılması yönünde emir alan, ancak buradaki savaşa dahil olmak istemediği için Türkiye’ye kaçan helikopter pilotu Mehrdad Abdarbaşi Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçleriyle çalışarak İran ajanlarının elinden kurtulmayı başardı. Yaşadıklarını Katarlı yayın organı El Cezire’ye anlatan Abdarbaşi, Türkiye’ye müteşekkir olduğunu söyledi.

POLİSLE ÇALIŞTI

Türkiye’ye Van’dan giriş yapan İranlı pilot, üçüncü bir ülkede korunma ve sığınma başvurusunda bulunmak için göç idaresine gittiğini söyledi. “En başında Türk polisine Van’da güvenli olmadığım için başka bir şehre nakledilmek istediğimi söyledim ama koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte hareket edemeyeceğimi söylediler” diyen Abdarbaşi, Türk polisi tarafından kendisine görüşmelerinin dinlenebileceği ve takip edilebileceği özel bir telefon verildiğini söyledi. Abdarbaşi, kısa bir süre sonra iltica başvurusunda bulunduğu Göç İdaresi Müdürlüğü’nden bir tercümanın kendisiyle görüşmeyi talep ettiğini ancak Türk polisinin bunun olası bir kaçırma girişimi olabileceği şüphesiyle görüşmeyi reddetmesini istediğini belirtti.

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ÖZEL TAKİP CİHAZI

Geçimini sağlamak için o dönemde döviz alım-satımı yapan Abdarbaşi, çok geçmeden internetten tanıştığı İranlı bir kadından bu işe girmek için yardım talebiyle kendisiyle görüşmek istedi. Abdarbasşi, kadınla temas kurmasının ardından Türk polisinin bu kadının İran istihbaratından olup olmadığının tespiti için kendisine bir cihaz verdiğini söyledi. “Bu cihazı telefonuna taktığımda kadının WhatsApp görüşmelerine erişebileceklerini söylediler” ifadesini kullanan pilot, polisin tavsiyesi üzerine kadının birlikte şehir dışına çıkma teklifini reddetti.

İSTİHBARAT İZLEDİ

Türk güvenlik güçleri kadının telefon görüşmelerini takibe almalarının ardından İran’a çalışan bir ajan olduğunu tespit etti ve Abdarbaşi’nin kaçırılması için kurulan planı çözdü. Buna göre İranlı kadın eski pilotu yemeğe davet edecek ve yiyeceklerine ilaç atılan Abdarbaşi İran ajanları tarafından kaçırılacaktı. 24 Eylül’de Türk polisinin tavsiyesiyle kadını kendi evine davet ettiğini belirten Abdarbaşi, Türk istihbaratının da şüpheli ajanları aynı gün izlediğini belirtti. Abdarbaşi’nin kaldığı binaya konuşlanan Türk polis ve istihbarat güçleri, saat 21.00 sularında buluşma yerine gelen İranlı kadın ve beraberindeki iki ajanı yakaladı. “Türk polisi ve istihbaratı benimle hâlâ ilgileniyor. Hayatımı kurtardıkları için onlara müteşekkirim” diyen Abdarbaşi, İranlı ajanların tekrar peşine düşmesinden ve öldürülmekten korktuğunu belirtti.

TAHRAN’IN İLK FAALİYETİ DEĞİL

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TAHRAN yönetimi ülkeden iltica eden muhaliflere yönelik sınır ötesi operasyonları uzun süredir uygulamaya çalışıyor. Ekim 2020’de Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi’ne de öncülük eden rejim muhalifi Habib Caab, iltica ettiği İsveç’ten İstanbul’a gelmesinden birkaç saat sonra kaçırılarak İran’a götürülmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak’ta da benzeri kaçırma operasyonları gündeme gelmiş, son olarak geçen temmuz ayında ABD’de dört İranlı ajan, Tahran muhalifi gazeteci Masih Alinejad’ı kaçırmakla suçlanmıştı. ABD savcılığının iddianamesinde söz konusu ajanların Kanada, BAE ve İngiltere’deki başka aktivistlerin de hedef alındığı bir ağın parçası oldukları öne sürülmüştü.