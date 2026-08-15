×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İranlı pilotlar Katar tarafından esir alındı

Güncelleme Tarihi:

#İran#Katar#Esir Pilotlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 14:53

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını bildirdi. Tüm diplomatik çabalara rağmen pilotlarla iletişim kuramadığını vurgulayan Tahran yönetimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım istedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD ile İran arasındaki savaş sırasında 2 uçağının düştüğünü duyuran İran ordusu, uçaklardaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta konuya ilişkin detayları açıklayan İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından 2 Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğunu ifade etti.

İranlı pilotlar Katar tarafından esir alındı

Haberin Devamı

Su-24 savaş uçağı

'PİLOTLAR 6 AYDIR ESİR TUTULUYOR'

Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğu bilgisini verdi.

Gözden KaçmasınRusyadan Karadenizde 3 noktaya saldırı: Rusya Savunma Bakanı Belousov cepheye gittiRusya'dan Karadeniz'de 3 noktaya saldırı: Rusya Savunma Bakanı Belousov cepheye gittiHaberi görüntüle

Savaş uçaklarındaki pilotların fırlatma koltuğuyla atladığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ve 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını aktaran Bakırzade, şunları dile getirdi:

"Ne yazık ki, o tarihten bu yana, 6 ay geçmesine rağmen, Katar hükümeti, savaş esirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğine ilişkin dört Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, bu esirlerin devredilemez haklarını görmezden gelmiş ve ihlal etmiştir."

İranlı pilotlar Katar tarafından esir alındı

'DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ'

Tüm diplomatik çabalara ve takip çalışmalarına rağmen, esirlerin aileleriyle ve takip çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşmelerine ve iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirten Bakırzade, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Kişileri Arama Komitesi, Katar'da esir alınan pilotların durumundan derin endişe duyduğunu ifade eder ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin üst düzey yetkilisinden, insani misyonlar ve ikili işbirliği doğrultusunda, Katar'daki İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşme yapmasını, bu kişilerin sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için gerekli koşulları hazırlamasını önemle talep eder."

Haberin Devamı

Katar'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Gözden KaçmasınTrumpın Hürmüz sözleri tansiyonu yükseltti: Bölgede bir gemi daha saldırıya uğradı İrandan ABDye diz çöktürdük açıklamasıTrump'ın Hürmüz sözleri tansiyonu yükseltti: Bölgede bir gemi daha saldırıya uğradı! İran'dan "ABD'ye diz çöktürdük" açıklamasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMacron paparazzilere yakalandı: Fransada infial yaratan görüntülerMacron paparazzilere yakalandı: Fransa'da infial yaratan görüntülerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Katar#Esir Pilotlar

BAKMADAN GEÇME!