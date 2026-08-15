İranlı pilotlar Katar tarafından esir alındı

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ABD ile İran arasındaki savaş sırasında 2 uçağının düştüğünü duyuran İran ordusu, uçaklardaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta konuya ilişkin detayları açıklayan İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında düşman hava savunma sistemleri tarafından 2 Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğunu ifade etti.

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Su-24 savaş uçağı

'PİLOTLAR 6 AYDIR ESİR TUTULUYOR'

Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğu bilgisini verdi.

Savaş uçaklarındaki pilotların fırlatma koltuğuyla atladığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini ve 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını aktaran Bakırzade, şunları dile getirdi:

"Ne yazık ki, o tarihten bu yana, 6 ay geçmesine rağmen, Katar hükümeti, savaş esirlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerekliliğine ilişkin dört Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak, bu esirlerin devredilemez haklarını görmezden gelmiş ve ihlal etmiştir."

'DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ'

Tüm diplomatik çabalara ve takip çalışmalarına rağmen, esirlerin aileleriyle ve takip çalışmalarını yürüten yetkililerle görüşmelerine ve iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirten Bakırzade, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Kişileri Arama Komitesi, Katar'da esir alınan pilotların durumundan derin endişe duyduğunu ifade eder ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin üst düzey yetkilisinden, insani misyonlar ve ikili işbirliği doğrultusunda, Katar'daki İranlı pilotlarla en kısa sürede görüşme yapmasını, bu kişilerin sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için gerekli koşulları hazırlamasını önemle talep eder."

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Katar'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.