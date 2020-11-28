İranlı nükleer fizikçiye suikast

İran Savunma Bakanlığı, İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün öğleden sonra Tahran’ın Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği, aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade’nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.







İRAN DIŞİŞLERİ İSRAİL’İ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, “Bu alçaklık, İsrail’in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.



NETANYAHU İŞARET ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018’de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, Fahrizade’nin adını özellikle belirtmişti. İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği belgeleri paylaşan Netanyahu, Fahrizade’nin İran’ın nükleer silah geliştirdiğini öne sürdüğü Amad isimli projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve “Bu ismi unutmayın” ifadesini kullanmıştı. İsrailli kaynaklar, MOSSAD’ın 2018 yılında Tahran’daki atom reaktörlerinden sorumlu Muhsin Fahrizade’ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.

ON YILDA BEŞİNCİ SUİKAST

Muhsin Fahrizade’ye düzenlenen saldırı son on yılda İranlı nükleer bilimcilere düzenlenen beşinci suikast oldu. 12 Ocak 2010’da Tahran Üniversitesi’nde fizik profesörü olarak görev yapan Mesud Alimuhammedi düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. 29 Aralık 2010’da ise Şehid Beheşti Üniversitesi’nde nükleer alanda çalışmalar yürüten Mecid Şehriyari ve Feridun Abbasi farklı noktalarda saldırıya uğramış, Şehriyari ölürken Abbasi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 23 Temmuz 2010’da nükleer fizikçi Daryuş Rızainejad ve 11 Ocak 2012’de Natanz’daki uranyum zenginleştirme merkezinde görevli nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Ruşen öldürülmüştü.