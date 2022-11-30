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İranlı komutan: En az 300 kişi öldü

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#İran Devrim Muhafızları#Tümgeneral Amirali Hacızade#Mahsa Amini
İranlı komutan: En az 300 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

İran Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tümgeneral Amirali Hacızade, eylül ayında başlayan Mahsa Amini gösterilerinde şimdiye kadar 300’den fazla can kaybı olduğunu söyledi.

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Hacızade, Mehr ajansının yayınladığı videoda, “Ülkedeki herkes bu hanımefendinin ölümünden etkilendi. Elimde son rakamlar yok ama sanırım bu olaydan bu yana çocuklar da dahil olmak üzere bu ülkede 300’den fazla şehit ve öldürülen insanımız oldu” dedi.

‘HERKES SUÇLANMAMALI’

Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak eylemlere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, “Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır” dedi. Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlâk polisi’ olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mahsa Amini’nin(22) 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi protestolara yol açmıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), dün yayımladığı raporda, sokak gösterilerine polis müdahalesinde 60’ı çocuk 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

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#İran Devrim Muhafızları#Tümgeneral Amirali Hacızade#Mahsa Amini

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