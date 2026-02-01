İranlı komutan ABD’yi uyardı: Ellerimiz tetikte

Haberin Devamı

İran ile ABD arasında ipler giderek gerilirken dünya bölgeye kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a bir anlaşma için süre verdiğini, bir anlaşma yapmayı umduğunu söylerken Amerikan Drop Side haber sitesi bugün ABD’nin bir saldırı başlatabileceği iddiasını ortaya attı. İddiaya göre ABD’li üst düzey yetkililer, Ortadoğu’daki ‘önemli bir ABD müttefiki ülkenin liderliğine’ Trump’ın İran’a yönelik bir saldırıyı bu hafta sonu onaylayabileceği konusunda bilgilendirdi.

REJİME SALDIRI PLANI

Trump yönetimine Ortadoğu politikalarında gayriresmi danışmanlık yapan eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisi, planlanan saldırıların yalnızca nükleer ya da füze programını hedef almayacağını; İran’daki nükleer ve balistik tesislerin yanı sıra askeri altyapının ve özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun liderliğinin hedef alınmasının planlandığını belirtti. Bu arada gerilim gittikçe yükselirken dün İran’ın Körfez’deki Bender Abbas kentinde bir binada patlama olduğu bildirildi. Ayrıca Ahvaz’da doğalgaz kaynaklı patlama olduğu, 4 kişinin öldüğü bildirildi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın öldürüldüğü iddiaları ise doğrulanmadı.

GENERALDEN TEHDİT

İran basınında yer alan haberlere göre Tümgeneral Emir Hatemi, İran Ordusu Genç Askerler Töreni’nde, ülkesi ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran ordusunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirten Hatemi, “Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil” dedi.

Hatemi, İran’a yönelik bir saldırı girişimi olursa İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunarak “Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de olumlu yönde konuşarak, “Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor” dedi.

TATBİKAT BAŞLIYOR

ABD Başkanı Trump’ın anlaşma olmazsa saldırıyla tehdit ettiği Tahran yönetimi, bugün önemli petrol sevkiyat yolu olan Hürmüz Boğazı’nda tatbikat başlatıyor. Ayrıca tatbikata Rusya ve Çin’in de katılacağı, iki Çin destroyerinin Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığı iddia ediliyor.

CENTCOM’DAN UYARI

ABD, İran’a askeri baskıyı arttırmak için USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunu bölgeye sevk ederken, Tahran’dan gelen Hürmüz hamlesine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tepki gösterdi. Tatbikatın, uluslararası deniz trafiğini riske atmayacak şekilde gerçekleştirilmesi talep edildi.

ARAKÇİ: ABD’NİN TUTARSIZLIĞI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, CENTCOM’un açıklamalarını eleştirdi. X’te paylaşım yapan Arakçi, “CENTCOM, ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak listelediği ordudan ‘profesyonellik’ talep ederken, askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya saçmalıkla karşı karşıya” dedi. ABD, 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine almıştı.

TRUMP: PLANIMIZI ANLATAMAYIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a yönelik planları ve basında Körfez ülkelerinden müttefiklerin bu planlara ilişkin olarak aydınlatılmadığına ilişkin haberler konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'a ilişkin planlarımızı Körfez'deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak kötü olur. Zaten İran ile görüşüyoruz Sürece bakacağız" dedi.





İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam Devrimi’nin 47’nci yıldönümünün arifesi sayılan ‘fecr günleri’ çerçevesinde dün sabah Ayetullah Humeyni’nin türbesini ziyaret etti. 1 Şubat 1979’da Şah’ın devrilmesi sonrasında Humeyni 15 yıllık bir sürgünden sonra ülkesine geri dönenerek İslam Devrimi’ne liderlik etmişti. Daha önce Hamaney’in ABD’nin olası bir saldırısı nedeniyle sığınağa indiği iddia edilmişti. 86 yaşındaki Hamaney’in Humeyni’nin türbe ziyaretiyle rejimi sonuna kadar destekleyecekleri mesajı verdiği de öne sürüldü.

BİLGİ NOTU

Hürmüz Boğazı Basra Körfezi’ni Umman Körfezi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlıyor. En dar yeri 33 km olan Boğaz’dan dünya petrol sevkiyatının yüzde 30’u, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu hattan geçiyor. İran, ABD ile tansiyonun yükseldiği dönemlerde Hürmüz’ü kritik bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor.