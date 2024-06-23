İranlı Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan: Zorla başörtüsü taktıramayız

Haberin Devamı

İran’da cuma günü yapılacak seçimler öncesinde cumhurbaşkanı adayları arasında devlet televizyonunda yapılan üçüncü tur münazarada, internet yasakları ve zorunlu başörtüsü uygulaması tartışma konusu oldu. 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için yarışan 6 adayın katıldığı münazara, devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

‘YASAĞI KALDIRACAĞIM’

Seçimin tek reform yanlısı adayı Mesud Pezeşkiyan, yaklaşık 4 saat süren münazarada, internet yasaklarının kriz zamanlarında olabileceğini ancak normal koşullarda halka zarar verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı olursam internetteki birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım” dedi. Pezeşkiyan, ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin ise “Nasıl daha önce kadınlarımızdan başörtüsünü alamadılarsa şimdi biz de kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

‘VPN MAFYASI ÇIKTI’

Adaylar arasındaki tek din adamı Mustafa Purmuhammedi, internet yasaklarının mecrasından çıktığını dile getirerek, “Filtreleme bir noktada doğruydu ancak devam etmesi endişe verici bir hale geldi.” değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşların yasakları aşabilmek için satın aldıkları VPN hizmetlerine işaret eden Purmuhammedi, “Bu yasaklarla ortaya çıkan VPN mafyasının varlığı insanların cüzdanlarını boşaltıyor ve güvenlik tehlikeye giriyor” diye konuştu. İran’da yasaklar nedeniyle 500 milyon dolarlık bir VPN pazarı oluştuğu tahmin ediliyor.

‘O YASAYI GERİ ÇEKERİM’

Purmuhammedi, zorunlu başörtüsünün “kanun hükmü” olduğunu ancak bunun zorla olmayacağını ve cumhurbaşkanı olması halinde şu anda tartışılan ve kurala uymayan kadınlara çeşitli müeyyideler getirmesini öngören yasayı geri çekeceğini belirtti. Muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf, ülkede karışıklık ve protesto gibi özel durumlar haricinde internet yasaklarına karşı olduğunu söyledi. Zorunlu başörtüsü yasasına ilişkin ise Kalibaf, bunun “saygı olmadan, gerginlik ve şiddetle” çözülemeyeceğini ifade etti.

Haberin Devamı

CELİLİ UYGULAMAYI SAVUNDU

Muhafazakâr aday Said Celili, “Başörtüsü, kadınların sosyal varlığının kıyafetidir ve mahremiyetlerinin korunmasında ve ilerlemesinde önemli rol oynar” diyerek uygulamayı savunan bir tutum sergiledi.