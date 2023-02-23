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İranlı bakanın içinde bulunduğu helikopter düştü:1 ölü, 15 yaralı

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#Hamid Seccadi#İran#Helikopter
İranlı bakanın içinde bulunduğu helikopter düştü:1 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 17:36

İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi’nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

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İran'ın Kirman eyaletine bağlı Baft şehrinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ve Seccadi'nin Danışmanı İsmail Ahmedi'nin de içinde bulunduğu helikopter düştü.

İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş tarafından yapılan açıklamada, kazanın helikopterin iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilirken, "Gençlik ve Spor Bakanı ile beraberindekileri taşıyan İran Kızılayı’na ait helikopter, Kirman'daki Baft Spor Kompleksi’ne iniş yaparken düştü. Gençlik ve Spor Bakanımız hafif yaralanırken, tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Kazada Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.

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#Hamid Seccadi#İran#Helikopter

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