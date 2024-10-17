İranlı Bakan Arakçi Türkiye’ye geliyor

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İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Arakçi’nin İran ve İsrail arasında tırmanarak artan gerilimi görüşmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceği, bölge ülkelerine yönelik diplomatik temaslarının bir parçası olarak Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu. Arakçi, kısa süre içinde Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman’ı, dün de Ürdün’ü ziyaret etmiş, mevkidaşlarıyla Filistin ve Lübnan’da yaşananlar ile Tahran ve Tel Aviv hattındaki gerilimi ele almıştı.

12 YIL SONRA MISIR’A İLK ZİYARET

Bugün Kahire’de, yarın da İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Arakçi’nin Kahire’ye ziyareti, 12 yıl aradan sonra bir İranlı dışişleri bakanının Mısır’a ilk ziyareti oldu. Öte yandan Arakçi’nin yarın İstanbul’da düzenlenecek Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformunun 3 + 3 (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) formatındaki 3’üncü toplantısına da katılacağı ifade edildi.