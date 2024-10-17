×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İranlı Bakan Arakçi Türkiye’ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#İran#Abbas Arakçi#Ziyaret
İranlı Bakan Arakçi Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Ortadoğu’daki gerilimi görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Arakçi’nin İran ve İsrail arasında tırmanarak artan gerilimi görüşmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceği, bölge ülkelerine yönelik diplomatik temaslarının bir parçası olarak Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu. Arakçi, kısa süre içinde Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman’ı, dün de Ürdün’ü ziyaret etmiş, mevkidaşlarıyla Filistin ve Lübnan’da yaşananlar ile Tahran ve Tel Aviv hattındaki gerilimi ele almıştı.

12 YIL SONRA MISIR’A İLK ZİYARET

Bugün Kahire’de, yarın da İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Arakçi’nin Kahire’ye ziyareti, 12 yıl aradan sonra bir İranlı dışişleri bakanının Mısır’a ilk ziyareti oldu. Öte yandan Arakçi’nin yarın İstanbul’da düzenlenecek Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformunun 3 + 3 (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) formatındaki 3’üncü toplantısına da katılacağı ifade edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Abbas Arakçi#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!