İran’la sınırları kapattık

İran’da koronavirüsten can kaybı sayısı 8’e yükselirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınırların geçici olarak kapatıldığını duyurdu. İran’dan Türkiye’ye yapılacak tüm uluslararası uçuşlar tek taraflı durduruldu. Irak, Afganistan, Pakistan, Ermenistan da İran ile olan sınırlarını kapatma kararı aldı. Son 24 saatte ülkede dördü başkent Tahran’da olmak üzere 15 yeni virüs vakası görüldü. İran’ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerinde eğitime ara verildi. Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edildi.

İTALYA’DA KARANTİNA

İtalya’da ise koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3’e, vaka sayısı ise 152’ye yükseldi. Ülkenin kuzeyinde en az 10 kasaba karantina altına alındı. Virüse rastlanan bu kasabalara giriş-çıkışlar yasaklandı. Lombardia, Veneto ve Piemonte bölgelerinde okullar bir hafta tatil edildi. İtalya Serie A’da dün 4 maç iptal edildi.

PROF. BENTER: VİRÜS ÖNLENEBİLİR

ABD’de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği “ACE2/Angiotensin-(1-7)” isimli sistemle koronavirüsün önüne geçebileceğini iddia etti. Anadolu Ajansı’na konuşan Benter, “Bu sistemdeki ACE2 proteini, virüslerin çalışmasında da etkili olabiliyor. Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapı rolü oynuyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor. Biz bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz” dedi.

VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2465

Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle dünya genelinde ölümler 2465’e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 79 bine yaklaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise salgının “hâlâ acımasız ve karmaşık” durumda olduğunu söyledi.