İran’ın yeni lideri kim olacak? Hamaney’in ölümü rejim değişikliğini kolaylaştırır mı? ‘Bu denk bir mücadele değil’

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in de aktif olarak sürecin içinde olduğu İran’a yönelik “büyük çaplı askeri operasyonlar” başlatıldığını duyurması, sadece üç ülke arasındaki gerilimi değil, bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyen bir kırılma anına işaret ediyor.

Başkent Tahran’dan yükselen patlama sesleri, uzun süredir diplomatik restleşmelerle ilerleyen krizin artık sahada yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.



‘TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN HAMANEY ÖLDÜ’

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadesini kullandı.



İRAN DEVLET TELEVİZYONU DA DOĞRULADI



İran devlet televizyonu da Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmî tatil ilan etti.



YENİ LİDERLİK GÖREVİ NASIL OLACAK?



İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı. İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.



Muhbir, “Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir” ifadelerini kullandı.



HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ!



Trump, 1979’dan bu yana İran’ı yöneten yapının devrilmesini amaçladıklarını ima ederek İran halkına, “İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Hükümet sizin olacak” çağrısında bulundu.

DÖRT KRİTİK HEDEF



Geçen yıl yetkililer, Hamaney'in ülkedeki üst düzey din adamları arasından kendisinin öldürülmesi durumunda yerine geçebilecek üç adayı seçtiğini aktarmıştı. The New York Times’ta yer alan haberde geçen yıl olası ölüm durumunda Hamaney, dini lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'ne, belirlediği üç adaydan birinin ivedilikle seçilmesi için talimat verdi.



O dönem normalde aylar süren dini lider seçimi sürecinin mümkün olduğunca kısalmasını amaçlayan Hamaney, savaş ortamında hızlı ve sorunsuz bir geçişi sağlamanın yanı sıra kendi mirasını da korumaya almayı hedeflemişti.



Johns Hopkins Üniversitesi'nde İran üzerine çalışmalar yapan uluslararası ilişkiler uzmanı Vali Nasr, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "En önemli öncelik devletin korunması. Bütün bunlar önceden hesaplanmış pragmatik kararlar" dedi.



Yetkililer, Hamaney'in kendisi gibi din adamı olan ve Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen oğlu Mücteba'nın babasının yerine geçeceğine dair söylentiler olduğunu ancak adaylar arasında bulunmadığını belirtti. İran'ın eski cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 2024 yılında bir helikopter kazasında hayatını kaybetmeden önce bir sonraki dini lider olabileceği söylenen isimlerden biriydi.





