MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den Biden sorusuna yanıt
GeriDünya İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den Biden sorusuna yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21.06.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den Biden sorusuna yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den Biden sorusuna yanıt

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yaptırımları ve Suudi Arabistan ile ilişkiler ile ilgili gündem belirleyecek açıklamalarda bulundu. Reisi, ABD Başkanı Biden ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya 'hayır' yanıtını verdi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cuma günkü seçim zaferinden sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Reisi ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği'nin taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Reisi, ABD Başkanı Biden ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya 'hayır' yanıtını verdi.

İranda son 42 yılın en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi: Tahrandaki seçmenlerin yüzde 26sı sandığa gitti
İran'da son 42 yılın en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi: Tahran'daki seçmenlerin yüzde 26'sı sandığa gitti

'Bir hukukçu olarak her zaman insan haklarını savundum' diyen Reisi, hakkındaki ABD yaptırımlarına vurgu yaparak bu çabalarından dolayı ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Reisi, ABD'nin derhal 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini ve İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Yemen konusunda da değerlendirmelerde bulunan Reisi, 'Suudi Arabistan'In Yemen'e müdahalesini derhal durdurması gerekiyor' dedi.

Reisi, İran'ın balistik füze programının ise müzakere edilemez olduğunun altını çizdi.

İsrail’den Reisi’nin zaferine sert tepki
İsrail’den Reisi’nin zaferine sert tepki

Muhafazakar aday Reisi, cumartesi günü 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazanmıştı. Rejime sıkı bağlılığıyla bilinen Reisi, dini lider Ali Hamaney’in de halefi olarak görülüyor.

1988’de yaklaşık 30 bin siyasi mahkûmun işkence görmesi ve beş ay içinde idam edilmesine dahli nedeniyle Reisi, Batı basınında 'Kasap' olarak lanse ediliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi