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İran'ın nükleer silah için yeniden santrifüj parçaları üretmeye başladığı iddiası

#İran#Nükleer Santrifüj#Wall Street Journal
İranın nükleer silah için yeniden santrifüj parçaları üretmeye başladığı iddiası

İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) aylardır izleyemediği veya erişemediği bir sahada gelişmiş nükleer santrifüjleri için ekipman üretimine yeniden başladığı iddia edildi.

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Wall Street Journal gazetesinin batılı diplomatlara dayandırdığı haberinde, İran'ın Viyana'da devam eden görüşmelere rağmen Tahran'ın batısındaki Karaj'daki kentinde bir montaj fabrikasında Ağustos ayı sonlarından bu yana sınırlı bir ölçekte çalışmaya yeniden başladığı ileri sürüldü.

Haberde, o zamandan beri üretiminin hızlandırıldığı ve daha gelişmiş santrifüjler için bilinmeyen sayıda rotor ve körük üretimine başlandığı iddia edildi.

Diplomatlar, İran'ın ağustos ayının sonundan bu yana önemli miktarda santrifüj parçası ürettiğini ileri sürerken, diplomatlardan biri, en az 170 gelişmiş santrifüj için parça üretildiğini iddia etti.

Ayrıca, haberde, Tahran'ın gelişmiş santrifüjler için ekipman üretimine başladığı alana UAEA'ın erişiminin olmadığı ve ajansın burayı izleyemediği öne sürüldü.

Diplomatlar, Tahran'ın yeniden nükleer silah programına yönelmesi durumda üretilen santrifüj parçalarını gizlice nakledebileceğinden endişe edildiği iddiasında bulundu.
Santrifüjler, zenginleştirilmiş uranyumu ya sivil kullanım için ya da nükleer silahlar için daha yüksek saflık seviyelerine çıkarmak için kullanılıyor.

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#İran#Nükleer Santrifüj#Wall Street Journal

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