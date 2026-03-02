İran'ın Netanyahu'yu hedef alan 'en güçlü' silahı: Hürremşehr balistik füzesi...

Haberin Devamı

İran, 3. gününe giren savaşta Fettah ve İmad gibi balistik füzeleriyle İsrail'i vururken, Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli şehirlerde ağır tahribat yaşandı. Devrim Muhafızları, gelişmiş balistik füzesi Hürremşehr'i kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füze programının ülkesi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirmişti. İran saldırılarının, İsrail’in varlığının tehdit altında olduğunu kanıtladığını belirten Netanyahu, İran'ın nükleer çalışmalarının yanı sıra füze kapasitesinin de kendileri için endişe kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.

NETANYAHU'NUN OFİSİNE SALDIRI

Haberin Devamı

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları, saldırının ardından , Netanyahu'nun akıbetinin bilinmediğini kaydetti. İsrail, Netanyahu'nun saldırıdan kaçamamış olabileceğine ilişkin iddialara henüz yorum yapmadı.

DEMİR KUBBE'NİN ZAAFİYETİ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, ülkenin hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında yer aldığını söylemişti. Defrin, engelleyemedikleri saldırılara ilişkin sorulan sorulara ise Demir Kubbe'nin "tamamen kusursuz olmadığı" yanıtını vermişti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, bazı analizler İran'ın 2 bine yakın balistik füzesi olduğunu öngörüyor. Bu sayı, İran'ın çatışmanın uzaması halinde İsrail'e karşı misillemesini sürdürebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, Demir Kubbe'nin gelişmiş teknolojisine karşın savunma füzelerinin yüksek maliyeti nedeniyle cephane problemi yaşayabileceğine işaret etti. Askeri analistler, İran füzelerinin yaklaşık yüzde 60'ını durdurabilen Demir Kubbe'nin, daha fazla sayıda füzeyi engellemeye çalışırsa cephanesiz kalabileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

İSRAİL SAVUNMASI BALİSTİK FÜZELERE KARŞI YETERSİZ

Demir Kubbe, bir dizi hava savunma bataryası, bir dizi karadan havaya fırlatılan savunma füzeleri ve radar sistemlerinden oluşan karmaşık bir sistem. İsrail topraklarına yönelen hedefleri onlarca kilometre takip eden radarlar, engelleyici füzelerle havadan gelen tehditleri engellemek için geliştirildi. Buna karşın, İran, sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar onlarca füzeyle Demir Kubbe'yi aşmayı başardı. İran saldırılarında füzeler her zaman hedefini bulmayı başaramasa da İsrail'de bazı önemli askeri hedefler vuruldu.

İRAN'IN BALİSTİK FÜZE KARTI

Haberin Devamı

İran, İsrail'e yönelik saldırıların çoğunu balistik füzelerle düzenledi. Balistik füzeler, uzun menzile sahip ve ağır yük taşıyabilen füzeler olarak biliniyor. İran, topraklarından bin 500 kilometre uzaklıktaki İsrail'i balistik füzeler sayesinde hedef alabiliyor. Uzmanlar, İran'ın henüz gelişmiş füze sistemlerini nadiren kullandığına dikkat çekti. Askeri analistlere göre İran, eski teknolojiye sahip füzeleriyle İsrail defansını yormayı amaçlıyor.

İran, çatışmalarda balistik füzelerin yanı sıra az sayıda saatte 6125 kilometre veya daha yüksek hıza çıkabilen hipersonik füzeler de kullandığını belirtti. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, yüksek hızla hedeflerini vuran hipersonik füzelerin patlama anında etrafına şok dalgası yaydığı görüldü.

Haberin Devamı

İRAN'IN HİPERSONİK FÜZESİ: HÜRREMŞEHR

İran'ın en önemli silahlarından birisi, halen sahneye çıkmamış olan Hürremşehr gelişmiş balistik füzesi. 13 metre uzunluğundaki Hürremşehr, 2 bin kilometrelik menzile sahip. Bu, füzenin İran anakarasından Romanya'ya kadar menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

Jane's Defence Weekly'ye göre, Hürremşehr, Kuzey Kore ortaklığıyla geliştirildi. Kuzey Kore'nin Hwasong-10 füzesiyle benzer özellikler taşıyan Hürremşehr, Koreli muadiline göre daha kısa bir menzile sahip. İranlı uzmanlar, bunun nedeninin Hürremşehr'in gelişmiş harp başlığı taşıma kapasitesi olduğuna dikkat çekti. Hipersonik füze, bin 800 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

Haberin Devamı

DİĞER FÜZELERDEN DAHA ETKİLİ

İran'ın farklı amaçlar için üretilmiş çeşitli türlerde balistik füzeleri bulunuyor. Örneğin, kısa mesafelerde etkili Fettah-110, cephe hatlarında taktik kullanıma uygun olacak şekilde inşa edildi. Bununla birlikte İran'ın orta-uzun menzilli balistik füzeleri Sicil, Ghadr-F ve İmad, Hürremşehr'e benzer şekilde uzak hedeflere saldırı düzenlemek için geliştirildi. Ghadr-F ve Secil, 2 bin kilometreye kadar ulaşabilen menzilleriyle halihazırda İsrail'e karşı kullanılan füzeler arasında yer alıyor.

Bu füzeler, sıvı yakıt teknolojisi kullanan Hürremşehr'in aksine katı yakıtla çalışıyor ve bu durum ağır harp başlıkları taşıyabilmelerine olanak tanımıyor. Sıvı yakıt teknolojisi kullanan Hürremşehr ise 1500 ila 1800 kilogram civarında ağır harp başlığı taşıma kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bin 700 kilometre menzilli İmad füzesi de Hürremşehr gibi sıvı yakıt teknolojisi kullanmasına karşın, sadece 750 kilograma kadar harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Hürremşehr'in 2023 yılında tanıtılan 4. nesil versiyonu, tek bir büyük konvansiyonel başlık ya da çoklu savaş başlıkları taşıyabilir. Bir diğer ismi Hayber olan 4. nesil Hürremşehr füzesi, İran’ın diğer kısa menzilli veya taktik füzelerinden daha ağır hasar verme potansiyeliyle ayrılıyor.





TAHRAN YÖNETİMİ HAYBER'İ KULLANDI

İran, Hayber füzesiyle Netanyahu'nun ofisini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları'nın saldırısı, cumartesi günü İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olarak yapıldı.

Uzmanlara göre Hayber, gelişmiş yüksek hız teknolojisi ve ağır harp başlığıyla İran'ın İsrail'de yüksek hasara yol açabilecek en önemli silahlarından biri. İran'ın daha sert karşılık vermeyi seçmesi durumunda Hayber, İsrail'de daha çok hedefe karşı kullanılabilir.