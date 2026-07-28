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İran'ın Netanyahu'ya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası! Katz İsrail'in İran planını açıkladı: 'ABD izin vermedi'

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#İsrail-İran Gerilimi#Netanyahu Suikast Tehlikesi#ABD-İsrail İlişkileri
İranın Netanyahuya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası Katz İsrailin İran planını açıkladı: ABD izin vermedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 14:39

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast düzenlemeye çalıştığını öne sürdü. Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini kaydetti. Netanyahu'nun İsrail'den suikast tehdidi nedeniyle ABD'ye gitmek için gizlice ayrıldığı belirtildi.

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İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Bakan Katz, İran'la gerilimin yanı sıra Lübnan ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkıma ilişkin demeç verdi.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını söyleyen Katz, "buna karşın İran'ın bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemediğini" ifade etti.

Katz, "İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istiyoruz ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle şu an buna onay vermiyor." dedi.

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"ABD'nin İran'da İsrail'den daha fazla çıkarı olduğunu" söyleyen Katz, İran'a son iki yıldaki saldırılarında 35 binin üzerinde füze ve bomba attıklarını, sonrasında "ABD'den bağımsız saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını" vurguladı.

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İranın Netanyahuya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası Katz İsrailin İran planını açıkladı: ABD izin vermedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

"İRAN NETANYAHU'YA SALDIRI PLANLADI"

İran'ın Netanyahu ve İsrailli üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef almaya çalıştığını öne süren Katz, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) söz konusu girişimleri önleme konusunda kritik rol üstlendiğini dile getirdi.

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İsrail basını, Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı duyurmuştu.

İranın Netanyahuya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası Katz İsrailin İran planını açıkladı: ABD izin vermedi

GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

Bakan Katz, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nden çekilmesi yönünde ABD'nin baskı yaptığı iddialarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdikleri işgal ve yıkıma ilişkin Bakan Katz, sınır bölgesinde geçmişi yüzyıla dayanan 24 Lübnan köyünde 15 ile 20 bin arasında evi yıktıklarını söyledi. Katz, Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri işgalin boyutlarını ise "Gazze'yi yok ettik" sözleriyle itiraf etti.

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Gazze'deki yıkıma ilişkin Katz, "Gazze'de sadece yerin altını değil bütün evleri de yok ediyoruz. Bugün Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkılmış durumda. Bugün Şucaiyye yok, Cibaliya yok." ifadelerini kullandı.

Katz, "Trump, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'deki tampon bölgelerden çekilmeyeceğini anladı." diye konuştu.

İranın Netanyahuya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası Katz İsrailin İran planını açıkladı: ABD izin vermedi

TRUMP'A AÇIK TEHDİT

İran’ın başkenti Tahran’da Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi’nin birleştiği noktaya ABD Başkanı Donald Trump’ın resmedildiği, "İntikam kaçınılmaz" yazılı dev bir afiş asıldı.

İranın Netanyahuya suikast düzenlemeye çalıştığı iddiası Katz İsrailin İran planını açıkladı: ABD izin vermedi

Afişte, "ABD Başkanı’nın boğazına sarılmış eller" ve Dena gemisinin mazlum şehitleri için rehberimizin kanının intikamı için evleri yıkılanlar için Minab çocukları için mazlum güney halkı için intikam kaçınılmaz." ifadeleri yer alıyor.

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#İsrail-İran Gerilimi#Netanyahu Suikast Tehlikesi#ABD-İsrail İlişkileri

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