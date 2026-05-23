İran’ın milyonlarca dolarlık gizli zinciri: ‘Finansal damar!’ Bu ağ nasıl kuruldu, arkasında kim var?

Haberin Devamı

Küresel kripto para piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan Binance, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi ve İran Devrim Muhafızları’na finans sağlandığı iddialarıyla yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu.



Uluslararası uyumluluk raporları, blockchain analizleri, yabancı kolluk kuvvetlerinden elde edilen bilgiler ve kamuya açık olmayan belgeler; İranlı iş insanı Babek Zencani öncülüğünde kurulan geniş çaplı bir kripto ağının, yüz milyonlarca dolarlık işlemi Binance üzerinden yönettiğini ortaya koydu.







Wall Street Journal’da yer alan haberde İddialar, yalnızca yasa dışı finans hareketleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda İran’ın askeri yapılanmasının, özellikle de İran İslam Devrim Muhafızları’nın, küresel yaptırımları aşarak dijital varlıklar aracılığıyla nasıl finansman sağladığına ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.



Peki bu ağ üzerinden tam olarak neler yapıldı? İşte Wall Street Journal’da yer alan haberdeki iddialara dair detaylar…



Haberin Devamı

BABEK ZENCANI KİMDİR? Bir dönem koyun derisi ticareti yapan Babek Zencani, yıllar içinde İran’ın en zengin iş insanlarından biri haline geldi. ABD tarafından ilk kez 2013 yılında yaptırıma tabi tutulan Zencani, İran hükümetinin milyarlarca dolarlık fonunu Malezya merkezli bankalar üzerinden aklamakla suçlanmıştı. Pahalı saatleri, lüks araçları ve özel jetleriyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen Zencani, ocak ayında yeniden ABD yaptırım listesine alındı.

850 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ TRAFİK



Binance’in iç uyumluluk raporlarına göre, Babek Zencani’ye bağlı ana işlem hesabı yalnızca iki yıl içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin büyük bölümünün tek bir ana hesap üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, Zencani’nin kız kardeşi, kız arkadaşı ve şirket yöneticileri adına açılmış ek hesapların da aynı cihazlar üzerinden kullanıldığı tespit edildi.



Binance araştırmacıları, bu hesapların organize bir yaptırım delme ağına ait olduğu sonucuna vardı. Raporlarda özellikle, İran’a yönelik ABD yaptırımlarından kaçınma ve terör finansmanı riskinin ‘yüksek seviyede’ olduğu vurgulandı. Şirket içindeki bazı denetçiler, hesapların kapatılması ve kullanıcıların resmî makamlara bildirilmesi yönünde tavsiyede bulundu. Ancak buna rağmen ana hesabın en az 15 ay boyunca aktif kalmaya devam ettiği, hatta ocak ayı itibarıyla hâlâ açık olduğu öne sürüldü.



Uzmanlara göre 850 milyon dolarlık toplam hacim, giriş-çıkış işlemleri birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 425 milyon dolarlık gerçek para transferine karşılık geliyor olabilir.





Iranian tycoon Babak Zanjani, long accused by Western authorities of helping Tehran evade sanctions, used Binance-linked cryptocurrency networks to move billions of dollars tied to regime financing and the Islamic Revolutionary Guard Corps, The Wall Street Journal reported.… pic.twitter.com/4ZB6kuWjH3 — Iran International English (@IranIntl_En) May 22, 2026

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİN ‘FİNANSAL DAMAR’ İDDİASI





BINANCE YALANLADI AMA…



İRAN MERKEZ BANKASI DA ZİNCİRDE Mİ?

Haberin Devamı

Uluslararası kolluk kuvvetleri ve terör finansmanı uzmanları, Binance üzerinden geçen bu fonların önemli bölümünün İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı ağlara aktarıldığını belirtiyor. İran Devrim Muhafızları yalnızca İran içindeki askeri ve siyasi gücüyle değil; aynı zamanda Orta Doğu’daki vekil örgütlere verdiği destekle de biliniyor.Yetkililere göre Binance üzerinden gerçekleşen para akışı, büyük ölçüde İran petrolünün Çin’e satışı sonucu elde edilen gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesiyle oluştu. Bu ticaretin, yaptırımlara rağmen İran rejimi için en kritik gelir kaynaklarından biri olduğu ifade ediliyor.Binance tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Şirket sözcüsü, Binance’in yaptırım uygulanan bireyler veya dijital cüzdanlarla işlem yapılmasına izin vermediğini belirterek,dedi.Binance ayrıca platformda yasa dışı faaliyetlere karşı ‘sıfır tolerans’ politikası uygulandığını, 2024 sonrası uyumluluk sistemlerinin ciddi şekilde güçlendirildiğini, Yaptırım uygulanan kuruluşlara maruziyetin neredeyse sıfıra indirildiğini, Dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışıldığını açıkladı.Blockchain analiz şirketlerinin verileri, İran Merkez Bankası ile bağlantılı dijital cüzdanlardan Binance hesaplarına yönlendirilen yaklaşık 107 milyon dolarlık kripto para transferini de ortaya koydu.

Ancak ABD’li yetkililer ve blockchain analiz firmaları, işlemlerin İran’ın yaptırımları aşmak için oluşturduğu daha geniş çaplı bir dijital finans sisteminin parçası olduğundan şüpheleniyor. Öte yandan 2024-2025 döneminde Binance hesapları ile yaptırım altındaki İran kuruluşları arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirildiği de iddialar arasında yer aldı.





İRAN’IN GİZLİ KRİPTO MERKEZİ



1,2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Haberin Devamı

Soruşturmanın merkezinde yer alan yapılardan biri de Babek Zencani’ye bağlı olduğu belirtilenoldu. Londra merkezli bir ofise kayıtlı görünen Zedcex, kamuoyunda sıradan bir kripto yatırım platformu gibi tanıtılsa da, yabancı kolluk kuvvetlerine göre şirketin asıl müşterisi İran Devrim Muhafızları…İddialara göre:Binance kayıtlarına göre Zedcex bağlantılı hesaplar 2024-2025 döneminde yaklaşıkişlem gerçekleştirdi.

Binance içinde bazı çalışanların İran bağlantılı hesaplarla ilgili ciddi endişeler dile getirdiği belirtiliyor. Yine Wall Street Journal’ın daha önce yayımladığı haberlere göre, şirket içindeki bazı araştırmacılar yaklaşık 1,2 milyar dolarlık şüpheli işlem tespit etmiş ve bunun İran bağlantılı ağlara aktarıldığını raporlamıştı.



Ancak söz konusu çalışanların bir kısmı daha sonra işten çıkarıldı. Binance ise bu kişilerin ‘uyumluluk endişeleri nedeniyle değil, bireysel nedenlerle’ görevden alındığını savundu. Eski çalışanlara göre şirket yönetimi, ABD hükümetinin atadığı bağımsız denetçilerin bazı hassas hesaplara erişimini sınırlamak için çeşitli prosedürler geliştirdi.

Haberin Devamı

Öte yandan son yıllarda İran’da yaptırımlar nedeniyle kripto para kullanımı olağanüstü boyutlara ulaşmış durumda. Blockchain analiz şirketi TRM Labs verilerine göre İranlı kullanıcılar geçen yıl 10 milyar doların üzerinde kripto işlem gerçekleştirdi. Yetkililer, İran’ın özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden zaman zaman kripto para veya Çin yuanı cinsinden ödeme talep ettiğini de belirtiyor.







ABD HAZİNE BAKANLIĞI ALARM VERDİ

ABD Hazine Bakanlığı son haftalarda İran’ın kripto para kullanımına ilişkin uyarılarını sertleştirdi. Bakanlık, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık dijital varlığı dondurduğunu, finans kuruluşlarını İran’a para transferleri konusunda uyardığını ve Devrim Muhafızları’nın kripto borsalarındaki denetim boşluklarından yararlandığını açıkladı. Mart ayında hazine yetkililerinin Binance yöneticileriyle özel bir toplantı yaptığı ve özellikle İran işlemleri konusunda şirketin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin masaya yatırıldığı belirtildi.