İran'ın Hürmüz'deki kozu: Sivrisinek filosu... Küçük ama ölümcül

ABD ve İsrail saldırılarında İran’a ait çok sayıda savaş gemisi vurulurken, Tahran’ın asıl deniz gücünün gölgelerde saklandığı öne sürüldü. New York Times, Hürmüz Boğazı’nda hâlâ etkili olan İran’ın “Sivrisinek Filosu”nun ABD ve ticari gemiler için ciddi tehdit oluşturduğunu yazdı.

KÜÇÜK AMA ÖLÜMCÜL GÜÇ

Habere göre söz konusu filo, İran’ın düzenli donanmasından bağımsız hareket eden Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne bağlı. Küçük, hızlı ve çevik botlardan oluşan bu yapı, gemi trafiğini taciz etmek ve dar sularda vur-kaç saldırıları düzenlemek amacıyla geliştirildi.

Uzmanlara göre bazı tekneler saatte 115 milin üzerine çıkabiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA ANA TEHDİT

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutma tehdidinde en büyük kozunun bu filo olduğu belirtildi. Küçük botların yanı sıra kıyılardaki kamufle rampalardan fırlatılabilen füzeler ve insansız hava araçları da deniz trafiği için büyük risk oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Denizcilik Ajansı verilerine göre savaş sürecinde en az 20 gemi saldırıya uğradı.

ABD: YIKICI BİR GÜÇ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Gary Roughead, İran’ın bu kapasitesi için dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Hâlâ yıkıcı bir güç olmaya devam ediyor. Ne yaptıklarını ve niyetlerinin ne olduğunu asla tam olarak bilemezdiniz.”

YÜZLERCESİ GİZLİ ÜSLERDE SAKLANIYOR

Analistlere göre bu botların tam sayısı bilinmiyor. Tahminler yüzlerce ile binlerce arasında değişiyor. Teknelerin çoğu, uydu görüntülerinde fark edilmeyecek kadar küçük olduğu için kayalık kıyılardaki mağaralarda ve gizli iskelelerde tutuluyor.

Dakikalar içinde denize açılabilecek şekilde hazır bekletildikleri belirtiliyor.

ABD GEMİLERİ BOĞAZDAN UZAK DURUYOR İDDİASI

Haberde, Trump yönetiminin İran limanlarına deniz ablukası başlatmasının ardından ABD savaş gemilerinin dar Hürmüz Boğazı çevresinde devriyeden kaçındığı öne sürüldü.

Uzmanlara göre ABD gemileri, saldırı riskini azaltmak için Umman Körfezi veya Arap Denizi’nde daha güvenli bölgelerde konuşlanmayı tercih ediyor.

İRAN’IN ASİMETRİK SAVAŞ STRATEJİSİ

Tennessee Üniversitesi’nden Prof. Saeid Golkar, İran Devrim Muhafızları donanmasının klasik deniz savaşı yerine gerilla taktikleri kullandığını belirtti.

Golkar, “Büyük savaş gemilerine güvenmek yerine vur-kaç saldırılarına dayanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞTE ABD BOTLARINI ELE GEÇİRDİLER

İran’ın bu güçle geçmişte doğrudan ABD unsurlarını da hedef aldığı hatırlatıldı. 2016 yılında iki ABD deniz botunun ele geçirildiği ve 10 Amerikan denizcisinin kısa süre gözaltında tutulduğu olay, Washington’da büyük yankı uyandırmıştı.

KIZILDENİZ UYARISI

Haberde ayrıca İran’ın Yemen’deki müttefik güçleri üzerinden Kızıldeniz hattına da baskı kurabileceği uyarısı yapıldı. Böylece Hürmüz’den sonra ikinci kritik ticaret rotasının da risk altına girebileceği değerlendirildi.

HÜRMÜZ YENİDEN KAPANDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırıları nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi geçişine açıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması dolayısıyla teşekkür etmiş ancak deniz ablukasının süreceğini belirtmişti.

İran ordusu, Trump'ın abluka sürecek açıklamasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.