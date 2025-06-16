İran'ın henüz devreye girmeyen silahı: Hürremşehr hipersonik füzesi... Tahran, ağır harp başlığına sahip füzeyi kullanacak mı?

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın balistik füze programının ülkesi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. İran saldırılarının, İsrail’in varlığının tehdit altında olduğunu kanıtladığını belirten Netanyahu, İran'ın nükleer çalışmalarının yanı sıra füze kapasitesinin de kendileri için endişe kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Netanyahu, yaptığı video açıklamasında İran'ın ayda 300 balistik füze üretmeyi hedeflediğini ifade etti. Bu rakamın altı yılda 20 bin füze anlamına geldiğine dikkat çeken İsrail lideri, her bir füzenin "bir otobüs dolusu patlayıcı" kadar tahrip gücüne sahip olduğunu kaydetti.

İran, geçtiğimiz hafta sonu İsrail'e 200'den fazla füze fırlattı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bir kısmını etkisiz hale getirdiğini ancak bazı füzeleri engellemekte başarısız olduklarını duyurdu.

Haberin Devamı

İsrailli yetkililer, İran'ın düzenlediği füze saldırılarında en az 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 200'ü aştığı belirtildi. Saldırıların Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon LeZion gibi bölgeleri vurduğu, ayrıca Hayfa'ya da füze atıldığı bildirildi.

DEMİR KUBBE'NİN ZAAFİYETİ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, ülkenin hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında yer aldığını söyledi. Defrin, engelleyemedikleri saldırılara ilişkin sorulan sorulara ise Demir Kubbe'nin "tamamen kusursuz olmadığı" yanıtını verdi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, bazı analizler İran'ın 2 bine yakın balistik füzesi olduğunu öngörüyor. Bu sayı, İran'ın çatışmanın uzaması halinde İsrail'e karşı misillemesini sürdürebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, Demir Kubbe'nin gelişmiş teknolojisine karşın savunma füzelerinin yüksek maliyeti nedeniyle cephane problemi yaşayabileceğine işaret etti. Askeri analistler, İran füzelerinin yaklaşık yüzde 60'ını durdurabilen Demir Kubbe'nin, daha fazla sayıda füzeyi engellemeye çalışırsa cephanesiz kalabileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

İRAN FÜZELERİ DEMİR KUBBE'Yİ AŞIYOR

Demir Kubbe, bir dizi hava savunma bataryası, bir dizi karadan havaya fırlatılan savunma füzeleri ve radar sistemlerinden oluşan karmaşık bir sistem. İsrail topraklarına yönelen hedefleri onlarca kilometre takip eden radarlar, engelleyici füzelerle havadan gelen tehditleri engellemek için geliştirildi. Buna karşın, İran, sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar onlarca füzeyle Demir Kubbe'yi aşmayı başardı. İran saldırılarında füzeler her zaman hedefini bulmayı başaramasa da İsrail'de bazı önemli askeri hedefler vuruldu.

"İRAN'IN TAKTİĞİ İSRAİL SAVUNMASINI YORMAK"

Haberin Devamı

İran, İsrail'e yönelik saldırıların çoğunu balistik füzelerle düzenledi. Balistik füzeler, uzun menzile sahip ve ağır yük taşıyabilen füzeler olarak biliniyor. İran, topraklarından bin 500 kilometre uzaklıktaki İsrail'i balistik füzeler sayesinde hedef alabiliyor. Uzmanlar, İran'ın henüz gelişmiş füze sistemlerini nadiren kullandığına dikkat çekti. Askeri analistlere göre İran, eski teknolojiye sahip füzeleriyle İsrail defansını yormayı amaçlıyor.

İran, çatışmalarda balistik füzelerin yanı sıra az sayıda saatte 6125 kilometre veya daha yüksek hıza çıkabilen hipersonik füzeler de kullandığını belirtti. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, yüksek hızla hedeflerini vuran hipersonik füzelerin patlama anında etrafına şok dalgası yaydığı görüldü. İran saldırılarında şu ana kadar İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait karargahlar, Tel Aviv'deki Weizmann Enstitüsü, Hayfa Limanı, İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion ve IDF'in silah depoları vuruldu.

Haberin Devamı

İRAN'IN HİPERSONİK FÜZESİ: HÜRREMŞEHR

İran'ın en önemli silahlarından birisi, halen sahneye çıkmamış olan Hürremşehr gelişmiş balistik füzesi. 13 metre uzunluğundaki Hürremşehr, 2 bin kilometrelik menzile sahip. Bu, füzenin İran anakarasından Romanya'ya kadar menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

Jane's Defence Weekly'ye göre, Hürremşehr, Kuzey Kore ortaklığıyla geliştirildi. Kuzey Kore'nin Hwasong-10 füzesiyle benzer özellikler taşıyan Hürremşehr, Koreli muadiline göre daha kısa bir menzile sahip. İranlı uzmanlar, bunun nedeninin Hürremşehr'in gelişmiş harp başlığı taşıma kapasitesi olduğuna dikkat çekti. Hipersonik füze, bin 800 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

Haberin Devamı

TAHRAN YÖNETİMİ HÜRREMŞEHR'İ KULLANACAK MI?

İran, henüz Hürremşehr'i İsrail'e karşı kullanmadı. İranlı yetkililer, 13 Haziran'da başlayan İsrail saldırılarının sürmesi durumunda daha sert karşılık verecekleri konusunda uyarı yapmıştı. Uzmanlara göre, Hürremşehr, gelişmiş yüksek hız teknolojisi ve ağır harp başlığıyla İran'ın İsrail'de yüksek hasara yol açabilecek en önemli silahlarından biri.

İran, çatışmada gerilimi tırmandırmamak için şu ana kadar aşırı sert ve ölümcül saldırılar düzenlemekten kaçındı. Ancak İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'e "katlettikleri İranlıların bedelini en ağır şekilde ödeteceklerini" belirterek, çatışmanın şiddetlenebileceğinin sinyalini verdi. İran'ın daha sert karşılık vermeyi seçmesi durumunda Hürremşehr, İsrail şehirlerini hedef almak için kullanılabilir.

Gözden Kaçmasın İran arabuluculara ulaştı iddiası... Misilleme döngüsü masada mı kırılacak Haberi görüntüle