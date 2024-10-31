İran’ın hava savunması çöktü iddiası

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Tel Aviv’in bu sene gerçekleştirdiği iki saldırıyla İran’ın Rus yapımı S300 savunma sistemlerinin tamamının yok edildiğini belirtildi. Amerikan Fox News’a konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, yılın başında İran’ın sadece dört adet S300 karadan havaya füze sistemi bulunduğunu; Nisan ayında S300 bataryalarından birininin; Ekim’de gerçekleşen ikinci saldırıda ise kalan 3 bataryanın vurulduğunu söyledi. Habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu danışmanı Amos Hochstein da Washington yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda savunmasına vurulan darbelerle İran’ın “esasen çıplak olduğunu” ve saldırılara karşı kendisini savunamayacak hale geldiğini söyledi.