İran'ın güneydoğusunda çatışma: 4 asker hayatını kaybetti
İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker öldü. Güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntıya yer verilmedi.
İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.