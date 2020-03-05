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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 23:20,Son Güncelleme:/

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam (67), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Şeyhulislam, bu akşam Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.

 

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