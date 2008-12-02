İran'ın deniz tatikatı başladı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran'ın Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tatbikatı başladı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Deniz Kuvvetlerinin ilk bölümü bugün başlayan "Birlik 87" adlı tatbikatı 4 merhaleden oluşuyor.



Donanma gücüne ait yeni denizaltılar, hücumbotlar, savaş gemileri ve diğer unsurların görev aldığı tatbikatın asıl hedefinin Deniz Kuvvetlerinin savunma gücünü ve caydırıcılığını artırmak olduğu kaydedildi.



Tatbikatın ileri safhalarına Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin de katılacağı belirtildi. Son yılların en büyük deniz tatbikatı olarak nitelenen "Birlik 87"nin altı gün süreceği bildirildi.



İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları, 8-13 Temmuzda Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla büyük bir tatbikat yapmıştı.

İran, muhtemel bir ABD saldırısında Basra Körfezi'nde bu ülkeye ait savaş gemilerini hedef alacağını bildirmişti.