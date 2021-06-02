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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

İran'ın askeri gemisi Umman Denizi'nde battı

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İran'ın askeri gemisi Umman Denizi'nde battı

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı bildirildi. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu can kaybı yaşanmadı.

İran Donanması'nın en büyük askeri gemisi sulara gömüldü.

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

İranın askeri gemisi Umman Denizinde battı

UYDULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Batan askeri geminin su üzerindeki son anları ise uydular tarafından görüntülendi. 

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

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