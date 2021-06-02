İran'ın askeri gemisi Umman Denizi'nde battı

İran Donanması'nın en büyük askeri gemisi sulara gömüldü.

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

UYDULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Batan askeri geminin su üzerindeki son anları ise uydular tarafından görüntülendi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

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