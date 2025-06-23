Son dakika haberi: İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin Katar'daki üssüne saldırısı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, açıklamasında "İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İRAN ARTIK BÖLGEDE BARIŞ VE UYUMA DOĞRU İLE İLERLEYEBİLİR"

Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ile ilerleyebilir. İsrail'den de aynısını yapmasını isteyeceğim. Umarım daha fazla nefret olamayacak" açıklamasında bulundu.

Saldırılarda neredeyse hiç hasar olmadığını ifade eden Trump, "Can kaybı olmadı, en önemlisi İran içini boşaltmış oldu" dedi.

"14 FÜZEDEN 13'Ü VURULDU"

14 füzeden 13'ünün vurulduğunu söyleyen Trump, "Biriyse tehlike arz etmeyen bir yere gittiğinden kendi haline bırakıldı. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı" dedi.

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"ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.