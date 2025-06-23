×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi: İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#İran
Son dakika haberi: İranın ABD üssüne saldırısı sonrası Trumptan ilk açıklama: Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 23:05

İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası ilk kez açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin Katar'daki üssüne saldırısı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

İRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, açıklamasında "İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İRAN ARTIK BÖLGEDE BARIŞ VE UYUMA DOĞRU İLE İLERLEYEBİLİR"

Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ile ilerleyebilir. İsrail'den de aynısını yapmasını isteyeceğim. Umarım daha fazla nefret olamayacak" açıklamasında bulundu.

Saldırılarda neredeyse hiç hasar olmadığını ifade eden Trump, "Can kaybı olmadı, en önemlisi İran içini boşaltmış oldu" dedi.

Gözden KaçmasınSon dakika... İran-İsrail savaşında ikinci perde... Nükleer tesisleri vurulan İrandan misilleme Katardaki ABD üslerine füzeli saldırıSon dakika... İran-İsrail savaşında ikinci perde... Nükleer tesisleri vurulan İran'dan misilleme! Katar'daki ABD üslerine füzeli saldırıHaberi görüntüle

"14 FÜZEDEN 13'Ü VURULDU"

14 füzeden 13'ünün vurulduğunu söyleyen Trump, "Biriyse tehlike arz etmeyen bir yere gittiğinden kendi haline bırakıldı. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı" dedi.

Haberin Devamı

"ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"

Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

Gözden KaçmasınSon dakika.... Bomba iddia: İran Katara haber verdi El-Udeyd Hava Üssünün uydu görüntülerinde dikkat çeken detaySon dakika.... Bomba iddia: İran Katar'a haber verdi! El-Udeyd Hava Üssü'nün uydu görüntülerinde dikkat çeken detayHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#ABD#İran

BAKMADAN GEÇME!